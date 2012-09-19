Yüzüklerin Efendisi'nin kralı Aragorn İstanbula geliyor

Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nin Aragorn'u Viggo Mortensen'in baş rolünde oynadığı Two Faces of January (Ocak ayının iki yüzü) filminin çekimleri 22 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında Fatih'te yapılacak.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi'nin Aragorn'u Viggo Mortensen'in baş rolünde oynadığı Two Faces of January (Ocak ayının iki yüzü) filminin çekimleri Fatih'te yapılacak. Çekimlerin, 22 Ekim–14 Kasım tarihleri arasında Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı, Rüstem Paşa Camisi ve Yeni Cami çevresi ile İstanbul Üniversitesi ile Mercan'da yapılacağı belirlendi.

Yönetmenliğini Hoss Amini'nin yapacağı filmin yapımcılığını Robyn Slovo üstleniyor.

Dünyaca ünlü yazar Patricia Highsmith'in, ''Gümüş Hançer Ödüllü'' aynı ismi taşıyan romanından uyarlanan film, üç kişinin Yunanistan ve İstanbul'da polisten kaçarken yaşadıkları gerilimli serüveni konu alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türk yapımlarına olduğu gibi yabancı yapımlara da destek olduklarını belirterek, Türkiye'nin tanıtımına katkısı olacak tüm projelere yardımcı olduklarını kaydetti.