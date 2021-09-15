Yüzüklerin Efendisi yıldızlarından hobbit gibi yaşayan İtalyana tebrik mesajları

Yüzüklerin Efendisi yıldızı Elijah Wood, İtalya’da hobbit olarak yaşayan ve kendi özel “shire” evini inşa eden evi Nicolas Gentile’i kutladı.

Gentile’in Instagram’da kurduğu 100 binden fazla takipçili “My Hobbit Life” (Benim Hobbit Yaşamım) adlı sayfada videosu paylaşılan oyuncu Elijah Wood, İtalya’da “hobbit” gibi yaşayan ve JRR Tolkien’in “Orta Dünya evreninde” yer alan Shire kasabasındaki evlerden bir benzerini inşa eden Nicolas Gentile hakkında konuştu. Wood, Gentile’in “shire kasabası” inşa etme planına destek olunması çağrısı yaptı.

Gentile’in yaptıkları için “inanılmaz” ifadesini kullanan Wood, “Instagram sayfanızı gezdim ve yaptıklarınız inanılmaz. Kostümleri, fotoğraf çekimlerinizi çok sevdim. Bravo. Gelişiminizi izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Wood’un ardından seride Pippin Took karakterini canlandıran Billy Boyd da Gentile’e destek mesajı paylaştı.

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