Yüzüklerin Efendisi tutkunu, hayatını tamamen hobbit gibi yaşamaya başladı; "Kitap ve filmler yetmedi"

İtalya’da yaşayan 37 yaşındaki Nicolas Gentile, kendine tamamen Yüzüklerin Efendisi serisinden ilham alan bir hayat kurdu. J. R. R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evrenindeki Shire kentinden bir evi, ailesi için inşa eden Gentile “Tutkumu tatmin etmek için film ve kitaplar yetmez hâle geldi” dedi.

The Guardian’da yer alan habere göre, 37 yaşındaki Yüzüklerin Efendisi hayranı Nicolas Gentile, ilk olarak kendisine Chieti in Abruzzo şehri yakınındaki Bucchianico kasabasında bir yer aldı. Gentile burada eşiyle birlikte Orta Dünya evrenindeki Shire kasabasındaki evlerin bir benzerini inşa etti.

Gentile, 27 Ağustos’ta bir grup Yüzüklerin Efendisi hayranıyla birlikte elfler, cüce, hobbit gibi giyinerek 200 kilometreden fazla, Chieti’den Napoli’ye yürüdü. Grup, “yüzüğü fırlatmak için” dağları ve nehirleri aştı.

Tutkusunu anlatan Gentile “Bir noktada kitaplar ve filmlerin bu türe olan tutkumu tatmin etmek için yeterli olmadığını fark ettim. Hayatımı tamamen hobbit olarak yaşamaya karar verdim” dedi.

Kendi inşa ettiği Shire evinde eşiyle yaşayan Gentile, meraklı ziyaretçileri de ağırlıyor. Gentile’in amacı yaşadığı bölgede bir hobbit köyü kurabilmek.