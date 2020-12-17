Yüzüklerin Efendisi'nin Gandalf'ı Ian McKellen Koronavirüs aşısı oldu

Usta oyuncu Sir Ian McKellen, Koronavirüs aşısı oldu. McKellen, “Kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.

Yüzüklerin Efendisi serilerinde Gandalf karakterini canlandıran usta oyuncu 81 yaşındaki Sir Ian McKellen, "Aşıyı herkese tereddütsüz tavsiye ediyorum. Daha fazla insan aşılandıkça normal hayata doğru giden yolda ilerleyeceğiz” dedi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Pfizer-BioNTech aşısı uygulamasına başlayan Britanya’da, 81 yaşındaki İngiliz oyuncu, risk grubunda vatandaş olarak ilk aşamada aşı uygulananlardan biri oldu.