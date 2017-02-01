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Kültür-Sanat

Yüzüklerin Efendisi ekibi yeniden bir arada

Yüzüklerin Efendisi, gösterime girdiği sene gişe rekorları kırmıştı

01 Şubat 2017 18:34

Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncuları Orlando Bloom, Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd ve Virgo Mortensen birlikte eğlendi.

‘Yüzüklerin Efendisi’ filminde Elf Legolas rolüyle ünlenen Orlando Bloom, ekip arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi. 

40 yaşındaki oyuncu; filmin Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd ve Virgo Mortensen’den oluşan ekibiyle birlikte eğlendi.

Bloom, ekibin birlikte ‘Yüzüklerin Efendisi’nde olduğu gibi bir dövüş sahnesi canlandırdığı eğlenceli anları kameraya aldı.

Bu görüntüleri Instagram’ın hikaye kısmında paylaşan Bloom, bir de ekip fotoğrafı yayınladı ve “Yüzüklerin Efendisi buluşması” notunu yazdı.

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Yüzüklerin Efendisiekipyeniden bir arada

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