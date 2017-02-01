Yüzüklerin Efendisi ekibi yeniden bir arada

Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncuları Orlando Bloom, Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd ve Virgo Mortensen birlikte eğlendi.

‘Yüzüklerin Efendisi’ filminde Elf Legolas rolüyle ünlenen Orlando Bloom, ekip arkadaşlarıyla yeniden bir araya geldi.

40 yaşındaki oyuncu; filmin Elijah Wood, Dominic Monaghan, Billy Boyd ve Virgo Mortensen’den oluşan ekibiyle birlikte eğlendi.

Bloom, ekibin birlikte ‘Yüzüklerin Efendisi’nde olduğu gibi bir dövüş sahnesi canlandırdığı eğlenceli anları kameraya aldı.

Bu görüntüleri Instagram’ın hikaye kısmında paylaşan Bloom, bir de ekip fotoğrafı yayınladı ve “Yüzüklerin Efendisi buluşması” notunu yazdı.