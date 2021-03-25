Yüzüklerin Efendisi dizisinin yönetmen kadrosuna yeni bir isim katıldı

Tüm dünyada heyecanla beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisine Doctor Who ve Doom Patrol'dan tanıdığımız Wayne Yip, yönetmen olarak katıldı. Yip, yönetmenlik koltuğunu ilk iki bölümü yöneten J.A. Bayona'dan devralacak.

Yapılan resmi açıklamalara göre son dönemlerin yükselen isimlerinden olan Wayne Che Yip, dizinin ilk sezonundan dört bölümü için yönetmenlik görevini üstlenmiş durumda. 40 yaşındaki İngiliz yönetmen ayrıca şu anda Amazon'un bir diğer yüksek bütçeli projesi olan The Wheel of Time dizisinde iki bölümünde yönetmen koltuğunda görev almış.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Wayne Yip, "J.D. & Patrick'in Tolkien dünyasına davet edilmiş olmak gerçekten de büyük bir onur. Tarihin en iyi hikayesinin mirasına naçizane katkılarımızı sunmaya çalışırken burada Yeni Zelanda'da bu inanılmaz ekiple birlikte çalışıyor olmaktan dolayı her güne müthiş bir heyecanla başlıyorum" ifadelerini kullandı.

Amazon, 1 milyar dolarlık bütçeyle hazırladığı dünyanın en pahalı dizisi olan Yüzüklerin Efendisi projesine 2017 yılında başlamıştı. Yaklaşık üç yıllık hazırlık sürecinin ardından dizinin çekimleri 2020'nin Şubat ayında başladı. Sonrasında ise pandemi nedeniyle çekimler durduruldu ve Eylül ayında tekrar başladı.

Amazon dizinin yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ancak ilk sezonun bu yılın sonlarına doğru yayınlanabileceği yönünde beklentiler var. Amazon ayrıca şimdiden dizinin ikinci sezonuna da onay vermiş durumda.

Filmlerden binlerce yıl öncesinde İkinci Çağ'da geçecek olan Yüzüklerin Efendisi dizisi seyircileri Dumanlı Dağlar'ın (Misty Mountains) derinliklerinden, elflerin başkenti Lindon'a ve efsanevi ada krallığı Numenor'a kadar fantastik bir yolculuğa çıkaracak. Dizide karanlık lord Melkor ve Sauron'un yer alacağı belirtiliyor.