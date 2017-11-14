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Medya

Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor; işte yayınlanacağı kanal

Amazon, büyük rekabet sonucunda kitabın yayın haklarını aldığını açıkladı

14 Kasım 2017 02:09

Hollywood’da en çok gişe elde eden film serilerinden biri de olan Yüzüklerin Efendisi, Amazon Prime Video’da yayınlanacak. Amazon.com tarafından yapılan açıklamada hikayenin küresel televizyon haklarının alındığı ve çalışmalara başlanacağı belirtildi.Daha önce Netflix'in de dizi yapmak için teklifte bulunduğu belirtilmişti.

J.R.R. Tolkien’in “Yüzüklerin Kardeşliği” hikayesiyle başlayan üçlemenin dizi serisinin yakın zamanda görücüye çıkacağı belirtildi. Amazon yetkilileri Yüzüklerin Efendisi’nin farklı yönlerini ve hikayelerini merceğe alacağını duyurdu.

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