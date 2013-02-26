Yüzüğü iade etti 100 bin doları oldu

ABD'de yaşayan bir evsiz kendisine para veren bir kadının yanlışlıkla kabına düşürdüğü elas yüzüğü teslim etti. Kadın, manevi değeri çok yüksek olan yüzüğü geri bulmasının ardından minettarlığını göstermek için evsiz adına bir internet sitesi açtı. Sadece bir hafta içinde 3.500’e yakın kişinin bağış yaptı ve yaklaşık 100 bin dolar toplandı.

Missouri eyaletindeki Kansas City kentinde yaşayan Sarah Darling, sokakta gördüğü evsiz Billy Ray Harris'e para yardımı yaptı. Genç kadın, ertesi gün elmas yüzüğünü kaybettiğini fark etti. Normalde parmağından hiç çıkarmadığı elmas yüzüğünü geçici olarak bozuk para çantasına koyduğunu ve sonra da bozuk paralarla beraber Harris’in bağışlanan paraları topladığı kaba boşalttığını hatırladı. Darling, iki gün sonra bir köprünün altında yaşayan Harris’i buldu. Harris, yüzüğü Darling’in geri dönmesini beklediği için sakladığını söyledi ve geri verdi.



İnternette bağış topladı



Darling, Duygularını bağış sayfasında dile getiren bir kişi, “Eğer işsiz olmasaydım daha fazla bağışlardım. Billy elinden gelenin en iyisini yap ve hayalinin peşinden git. Hiçbir zaman çok geç değildir. Karakterini bunca yıl boyunca kaybetmediğin için teşekkürler” yazdı.

Harris için başlatılan yardım kampanyasını yürüten Darling’in eşi Bill Krejci, ‘gördükleri ilginin inanılmaz olduğunu’ belirtti. Krejci, CNN’e yaptığı açıklamada ‘Harris’in yaşamak için bir ev bulduğunu ve artık güvende olduğunu’ ifade etti. Harris ise ‘Evini sevdiğini ama hak ettiğini düşünmediğini’ söyledi.

Harris, ‘sahip olmadığı bir eşyayı teslim ettiği için yaşananların kendisini şaşırttığını’ da sözlerine ekledi.

(ntvmsnbc)