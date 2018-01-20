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Eğitim

Yüzmeyi öğrenen çocuklar sertifikalarını aldı

İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi Fulya Yüzme Havuzu’nda ilk dönem eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifikalarını dağıttı

20 Ocak 2018 18:34

İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Belediyesi Fulya Yüzme Havuzu’nda ilk dönem eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifikalarını dağıttı.

Fulya Yüzme Havuzu’nda düzenlenen sertifika törenine yüzlerce kursiyer, aileleri, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile il ve ilçe protokolü katıldı. Daha önce hiç yüzme bilmeyen ya da tam olarak öğrenememiş onlarca kursiyere sertifikalarını Şişli Belediye Başkanı İnönü dağıttı. Yaşları 7-14 arasında değişen 150 kursiyer, 5 haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

“BU EĞİTİMİN AMACI ÇOCUKLARI SPORA YÖNLENDİRMEK”

Sertifika dağıtım töreni sonrasında konuşan Şişli Belediye Başkanı İnönü, şunları söyledi:

“Bu sertifikalar çocukların 1 aylık eğitiminin ürünü. Biz bu kapalı yüzme havuzunu çocuklarımızı düşünerek yaptık. Yüzmeyi bilen çocuklar kendini geliştirirken; bilmeyen çocuklar da yüzmeyi öğreniyor. Çocuklar küçük yaşta spora başlarlarsa, ileriki yaşlarda çok daha iyi spor yapacaklarına inanıyorum. Bu eğitimin asıl amacı çocukları spora yönlendirmek. Çocukların hem vücut hem de zihin sağlıklarını kuvvetlendirmek için spor yapmaları gerekiyor.”

Program, sertifikalarını alan kursiyerlerin toplu fotoğraf çekimiyle devam etti. Çocuklar daha sonra hünerlerini göstermek için kapalı yüzme havuzuna atladı. Katılımcılar minik kursiyerleri alkış yağmuruna tuttu.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜM:

Çocuklar detay

Kapalı yüzme havuzu ve katılımcılar detay

Havuza atlayan öğrenciler detay

Şişli belediye Başkanı hayri İnönü röp.

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