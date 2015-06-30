Yüzme havuzlarına dikkat!

Kimya Mühendisleri Odası, Halk Eğitim Müdürlükleri'nde ilkokul mezunlarına bile verilen Havuz Suyu Operatörlüğü serfitikalarını eleştirerek, 'Eğitim için gerekli koşulu sağlamayan kişilere meslek uzmanı olmayan kişilerce verilen eğitim sonrası yetiştiği farz edilerek, yetkilendirilen kişiler tarafından havuz ve havuz suyunun şartlandırılmasında her yıl binlerce sağlık vakası yaşanmaktadır' şeklinde bir açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, 'Yüzme havuzlarında dezenfektanlar, çöktürücüler, yosunla mücadele ürünleri, PH düzenleyiciler, sertlik stabilizörleri, filtre ve yüzey temizleyiciler gibi değişik kimyasal maddelerin kullanımında, etkileşim sonucunda ortaya çıkan mantar, hepatit, zehirlenmeler ve alerji gibi en sık rastlanılan sağlık sorunları karşısında ne yapıyoruz?' sorusunu sorarak bir yazı kaleme aldı.

Bayer yazısında, Kimya Mühendisleri Odası'nın uyarısını hatırlatarak, 'Eğitimin sadece kimya, sağlık liseleri, yoksa diğer lise mezunlarına azami 160 saate varacak şekilde yapılması, bakanlık onaylı dezenfektanlar ve havuz suyu kimyasalları kullanılması, stabilizitörlü klor bileşiklerinin sadece açık yüzme havuzlarında kullanılması, aylık kontrollerin zamanında yapılması' ifadelerine yer verdi.

Yalçın Bayer'in Hürriyet gazetesinde, "Kılıçdaroğlu duruşu ve 'kırmızı plakacılar'" başlığı, 'Kimya Mühendisleri Odası site yöneticilerini uyarıyor' alt başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:

Yüzme havuzlarında dezenfektanlar, çöktürücüler, yosunla mücadele ürünleri, PH düzenleyiciler, sertlik stabilizörleri, filtre ve yüzey temizleyiciler gibi değişik kimyasal maddelerin kullanımında, etkileşim sonucunda ortaya çıkan mantar, hepatit, zehirlenmeler ve alerji gibi en sık rastlanılan sağlık sorunları karşısında ne yapıyoruz? Kimya Mühendisleri Odası yüzme havuzları ve sularının tehlike saçtığını belirten bir açıklama yaptı. İlgili yönetmelikte havuzların denetimi için bu konuda eğitim almış kimya ya da sağlık meslek lisesi mezunu havuz suyu operatörü tanımlamasına karşın, bunların eğitimine sorunlar yaşandığını belirtilerek "Havuz ve havuz suyunun işletmesi başka, kimyasal olarak temizlenmesi ve şartlandırılması başka bir şeydir" deniliyor. Halk Eğitim Müdürlükleri'nde ilkokul mezunlarına dahi eğitim ve sertifika verilmesi eleştiriliyor. "Eğitim için gerekli koşulu sağlamayan kişilere meslek uzmanı olmayan kişilerce verilen eğitim(!) sonrası yetiştiği farz edilerek yetkilendirilen kişiler tarafından havuz ve havuz suyunun şartlandırılmasında her yıl binlerce sağlık vakası yaşanmaktadır. Klorla asitlerin ya da klorla çamaşır suyunun birlikte kullanılması sonucu zehirli gaz çıkması, hepatit, mantar, alerjik hastalıklar, havuz giysilerinin ağarıp yıpranması en sık görülen sorunlardır." Oda, havuz suyu operatörlüğü eğitiminin, oda veya yakın bir meslek disiplini tarafından sadece meslek odalarınca verilmesi, eğitimin sadece kimya, sağlık liseleri, yoksa diğer lise mezunlarına azami 160 saate varacak şekilde yapılması, bakanlık onaylı dezenfektanlar ve havuz suyu kimyasalları kullanılması, stabilizitörlü klor bileşiklerinin sadece açık yüzme havuzlarında kullanılması, aylık kontrollerin zamanında yapılması uyarısında bulundu.