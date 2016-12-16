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Yüzme bilmeyen kardeş Kılıçdaroğlu AKP'ye destek için denize girdi: Su güzel, turistler gelsin

Celal Kılıçdaroğlu daha önce de yürüyüş, ölüm oruca ve oturma eylemi gibi protestolarda bulunmuştu

16 Aralık 2016 00:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AKP'nin 'FETÖ ile mücadelesine' destek vermek için gerçekleştirdiği yürüyüş, ölüm oruca ve oturma eylemlerini bugün soğuk havada denize girerek sürdürdü. Yüzme bilmeyen Kılıçdaroğlu, şortunu giyerek Didim'in Altınkum Plajı'nda denize girdi.

 

"Ağabeyim soyadını Gülen yapsın"

 

Kılıçdaroğlu, "Bugün farklı bir eylemdeyim. FETÖ'cülerin belediyelerden temizlenmesi için birazdan denize gireceğim. Deniz'i de (CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay) denizde boğacağım" dedi.

Ağabeyinin kendisiyle ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımları eleştiren Kılıçdaroğlu, "Partinin içindeki FETÖ'cüleri temizlemediği sürece soyadının aynı kalmasını istemiyorum, gitsin soyadını Gülen yapsın" dedi.

 

"Su güzel, turistler Didim'e gelsin"

 

CHP'li Gürsel Tekin'in kendisini almaya gelip gelmediği yönündeki soruya yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Gelmedi, gelseydi de gitmezdim zaten. Mücadelemi sürdüreceğim. Ağabeyim de aramadı. Ağabeyime çağrım yok. Bundan sonra eylemim olmayacak. Zaman içerisinde amacıma ulaştığımda eylemlerim bitecek. Şu an Didim'deyim ve Didim'de kalacağım" diye konuştu

Kısa süre denize giren Kılıçdaroğlu, "Su güzel iyi. Ülkemizde duran turistler Didim'e gelsinler" sözleriyle çağrıda bulundu.

Eylemin sonunda pankart açan Celal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen cemaatine yönelik operasyon kapsamında tutuklanan Erkan Karaarslan üzerinden gönderme yaparak "Kemal Abi, Erkan Karaarslan kimdir? Kim gönderdi? Bana cevap ver" yazısıyla poz verdi.

 

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