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Yüzlercesi gözaltına alınan havalimanı işçileriyle dayanışma için eylem çağrısı

"Cinayet işleyen patronların değil, emekçinin yanında olun"

15 Eylül 2018 15:32

Kötü çalışma şartları ve işten atılanların geri alınması amacıyla dün eylem başlatan ve yüzlercesi gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3. Havalimanı işçileriyle dayanışma çağrısı yapıldı.

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İstanbul Kadıköy’de gerçekleştirilecek eylem saat 19.00’da başlayacak. Dev Yapı İş ile İnşaat-İş Sendikası’nın çağrısıyla düzenlenen eylemin duyuru metninde, “Cinayet işleyen patronların yanında değil, emekçinin yanında olun. Havaalanı işçileri yalnız değildir” ifadelerine yer verildi.

İnşaat-İş Sendikası’nın aktarımına göre işçilerin büyük bir kısmı bugün sahaya çıkmazken; çalışan işçilerin de baskı altında olduğu kaydedildi.

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