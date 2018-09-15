Yüzlercesi gözaltına alınan havalimanı işçileri ne talep ediyor?

T24

Kötü çalışma şartları ve işten atılanların geri alınması amacıyla dün eylem başlatan 3. Havalimanı işçilerinin yüzlercesi, gece yarısı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İş cinayetleriyle gündeme gelen 3. havalimanında yaşanan ve 17 işçi yaralanmasıyla sonuçlanan servis kazası sonrası eyleme geçen işçiler, 15 maddelik talep listesi oluşturmuştu.

Şirket yönetimi, taleplerin insani olduğunu ve karşılanacağını söylemiş ancak bunun protokole çevrilmesine itiraz etmişti. Aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu yüzlerce işçi de gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Şirket yetkilileri, havalimanına giden HDP ve CHP milletvekillerine açıklama yapmayı da reddetmişti.

İşte işçilerin şirketin de ‘insani’ bulduğu talepleri…

-Eyleme katılan işçiler işten atılmayacak.

-Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilecek.

-Servis sorunu çözülecek.

-Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak, tahtakurusu sorunu çözülecek.

-Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek.

-Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak.

-Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek.

-İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yiyecek.

-Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın.

-Talepler basın karşısında okunacak.

-İş cinayetleri çözülecek.

-6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemelerinin yapılması.

-Bayram ikramiyesi verilmesi.

-Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öztürk'ün yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılması.

-İşçi kıyafetlerinin verilmesi.

Gazeteci İsmail Saymaz: Çok mu zordu

bu koşulları sağlamak?

İşçilerin şirket tarafından bile 'insani' bulunan taleplerinin karşılanmaması, üzerine yüzlerce işçinin gözaltına alınması sosyal medyada da tepki çeki. Gazeteci İsmail Saymaz, "Üçüncü havalimanı işçilerinin talepleri arasında, dikkat ederseniz, zam veya prim verilmesi yoktur. İnsana yaraşır çalışma şartlarının sağlanması vardır. Çok mu zordu bu koşulları sağlamak? Bir gün içinde halledilmesi mümkünken, 400 işçi birden gözaltına alındı" diye yaşanana tepki gösterirken, avukat Gönenç Gürkaynak da işçilerin taleplerinin yaygın şekilde duyurulması çağrısı yaparak Twitter'da şu paylaşımda bulundu:

"Madem talepleri de, ölümleri gibi, duyurulmuyor; taleplerinin elden ele gezmesine yardımcı olalım. Taleplerinin ne kadar temel konular olduğundan utanabilenlere."