3. havalimanında direniş sürüyor: Yüzlerce gözaltı var

T24 Haber Merkezi

3. havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle dün (14 Eylül 2018) eylem başlattı. Eylem üzerine şantiyeye giren jandarma işçilere gazla müdahale etti. Yüzlerce işçi de gece saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlarının işçilerin sayısının 543 olduğu kaydedildi. Mezopotamya Ajansı, gözaltına alınan bu işçilerden 380’inin Arnavutköy Jandarma Karakolu'nda, 73’ünün Maslak'ta bulunan İl Jandarma Komutanlığı'nda ve 90’ının ise Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğunu aktardı.

Eylemler ikinci gününde devam ederken havalimanı inşaatında bir iş kazası daha meydana geldi. İnşaat-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre sepet vinci içindeki iki çalışanla beraber 30 metreden devrildi. İşçilerden birinin beli ağır hasar görürken, diğerinin ise kafasının kanlar içinde olduğu aktarıldı.

TIKLAYIN - Direniş sürerken 3. havalimanı inşaatında bir iş kazası daha!

İşçilerle birlikte bekledikleri Arnavutköy Jandarma Karakolu önünde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş, işçilerin haklarını alamadıkları için iş bıraktıklarını belirterek, “İşçi arkadaşlarımız alın terlerinin hakkını, çoluk çocuklarının rızkını istiyorlar. En doğal haklarını istediklerini için gerek yönetim gerekse bu yönetimin arkasında duran iktidar işçilere dönük şiddetli bir saldırıda bulunuyor" dedi.

Sabah saatlerinde havalimanı inşaatında milletvekilleri açıklama yaptı. CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Ali Şeker, "Yeni havalimanı yetişsin diye işçiler ölüyor, gözaltına alınıyor!" dedi.

dokuz8 Haber'e konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, yetkililerle görüşmeye çalıştıklarını belirterek, “Bize herhangi bir açıklamada bulunmadılar, tam tersine milletvekillerine müdahale girişiminde bulundular” ifadesini kullandı.

"Gözaltına alınanlar İGA servisleriyle karakola gönderildi"

Öte yandan Kemalbay, gözaltındaki işçilerin İGA Havalimanı İşletmesine ait servis araçlarına bindirilerek karakola götürüldükleri bilgisini aktardı. Kemalbay, "Bu da şirket, jandarma, polis işbirliğini ele veriyor" yorumunda bulundu.

"Gözaltındakiler serbest bırakılmazsa bu gece eylem olacak"

Reuters’ın haberine göre yüklenici firma IGA, CEO Kadri Samsunlu’nun sendika temsilcileriyle buluştuğunu ve şikayetlerin incelendiğini açıkladı. Dev-Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut ise IGA’dan sadece ‘sözlü söz’ aldıklarını ifade etti. Karabulut, mevcut durumla ilgili de şunları aktardı:

“İşçilerin büyük kısmı bugün baskı ve tehdit altında çalışmaya gitti. İstemeden gittiler ve insanların eğer arkadaşları serbest bırakılmazsa bu gece eylem olacağını bilmesini istiyorlar.”

İş cinayetleriyle gündeme gelen 3. havalimanında iki gün önce yaşanan ve 17 işçi yaralanmasıyla sonuçlanan servis kazası işçileri isyan ettirdi. Dün sabah erken saatlerde başlayan eylem kısa sürede yaygınlaşarak kitleselleşti. Eylemin kitleselleşmesi üzerine şirket yetkilileri bölgeye kolluk kuvvetlerini çağırdı. TOMA'larla şantiyeye giren jandarma ekipleri işçilere gaz bombalarıyla saldırdı. Eylemin saldırıya rağmen devam etmesi üzerine şirket yetkilileri işçilere görüşme çağrısı yaptı. Yapılan görüşmede şirkete 15 maddelik talep listesi iletildi. Taleplerin insani olduğunu söyleyen ve karşılanacağını ifade eden şirket yönetimi bunun protokole çevrilmesine itiraz etti. İşçi temsilcilerinin ısrarı üzerine, "Ne yaparsanız yapın" diyen şirket yetkilileri görüşmeden çekildi.

İşçilerin bir kısmı serbest

3. Havalimanı işaatında, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş cinayetlerinin son bulması için dün eylem yapan ve gece gözaltına alınan işçilerin bir kısmı serbest bırakıldı.

Arnavutköy Karakolu'ndan serbest bırakılan işçileri almaya 4 otobüsün gittiği öğrenildi.

15 işçi daha gözaltında

İnşaat İşçileri Sendikası bu akşam 3. Havalimanı şantiyesindeki işçilerden eylem yapan 15 kişinin daha gözaltına alınıp Arnavutköy Karakolu'na götürüldüğünü duyurdu.

İşçiler ve İnşaat-iş yöneticileri gözaltına alındı

Gece saatlerinde polis ve jandarma tarafından eylem yapan işçilere düzenlenen operasyonda çok sayıda işçi ve İnşaat-İş yöneticisinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İnşaat-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlara göre jandarma ekipleri saat 03.00 sularında koğuşlara baskın düzenledi. Jandarmanın H 5 Blok No 19 koğuşunun kapısını kırarak içeri girdiği ve GBT yaptığı aktarıldı. Öte yandan jandarmanın bir listeye göre gözaltı yaptığı iddia edildi.

Öte yandan İnşaat-İş Genel Sekreteri Yunus Özgür ve Örgütlenme Sorumlusu Deniz Gider'in de gözaltına alındığı belirtildi. Sendika ayrıca Türkiye İşçi Partisi üyesi Yusuf Yılmaz'ın da gözaltına alındığını aktardı.

TIKLAYIN - Jandarma, 3. havalimanında eylem yapan işçilere biber gazıyla müdahale etti!

Duruma ilişkin değerlendirmede bulunan HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, iktidarın sermayeyi koruduğuna değinerek, “Bir kez daha patronlar devlet eliyle korundu. İşçiler gözaltına alınarak direniş kırılmaya çalışıldı. Şu anda işçilerin yaşam alanı işgal altında.” dedi.

İşçilein baskı ve tehditle çalışmaya zorlandığını belirten Züleyha, şöyle konuştu:

“Maaşlar ödenmiyorsa iş bırakmak ve sendikada örgütlenmek yasal bir haktır. Ama sendikacı arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Hukuksuzluk tüm ülkede olduğu gibi burada da devam ediyor. OHAL sürecinde kimin yanında oldugunu açık eden iktidar bugün de kimin yanında oldugunu açık bir şekilde ifade etmiş oldu. Ekonomik krize giren iktidar ve işveren bunun bedelini işçiye ödetmeye çalışıyor. Yoksulun sırtından kendi zenginliklerine zenginlik katıyor. Kendi yandaşlarına peşkeş çeken iktidar işçilere gelince bütün haklarını yok sayıyor. Bugün bir kez daha bunu gördük. Işçilerin talepleri karşılanana kadar bu işin takipçisi olacağız."

CHP Milletvekili Ali Şeker, işçiler insanca yaşamak istediklerini belirterek, “Baskı ve sıkıştırmayla günde 16 saat çalıştırılan işçiler bu koşullarda çalıştırılmak istemediklerini dile getirmişlerdi. İşçilerin koşullarının düzeltilmediğini işçilerin direnişinden anlıyoruz. Binlerce polis onlarca tomayla yığınak yaptılar. İşçiler böyle baskı ortamı değil insanca yaşam koşulları istiyorlar. 400’e yakın işçi gözaltına alındı. Hergün yüzlerce işçi geliyor ve geri çıkıyorlar. OHAL’i patronlar için ilan ettik diyenler bu hali de patronlar için kullanmaya devam ediyorlar. Gücenlik önlemi alacağınıza işçilerin iş güvenliği önlemini alın. İşçiler bu bedeli hayatlarıyla ödemek istemiyorlar” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

Dev Yapı İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, şunları kaydetti:

“Saat gece 3’te 30’arlı biçimde gözaltılar yapıldı. Direnişin öncüsü olan arkadaşlarımız gözaltına alındı. Bizler göz altıların serbest bırakılmasını istiyoruz. Gözaltılar yapılana kadar da direnişimiz devam edecek. Kaymakamla yapılan toplantı direnişi bitirmemiz yönündeydi. Ama biz işçilerin talepleri karşılanmadan işçilerin direnişi bitirmeyeceğini söyledik. Bugün zorla baskıyla çalıştırıyorlar arkadaşlarımızı ama iş barışı olmadan bu şantiyede insanca çalışma koşulu beklenemez. Bu süreci örgütleyeceğiz.”

HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş 3. havalimanı inşaatında çalışan yüzlerce işçinin gözaltında olduğunu söyledi. Çevre karakollara hukukçuların gittiğini belirten Baş, "Sadece 1 karakolda 200'ün üzerinde gözaltında işçi var" dedi.

İşçi eylemi için "İşçilerin köle koşullarından kurtulmak için hak aramasından daha doğal bir şey yok" diyen Baş, "Burası köle kampına benziyor" ifadesini kullandı.

Dün neler yaşandı?

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle eylem başlattı. Yağmur altında uzun süre servis beklediklerini, şantiyedeki yemek ve barınma imkanlarının çok kötü olduğunu vurgulayan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

"Yönetim binasının camları kırıldı"

Eylemi görüntüleyen üyelerinin "Video çekimi yapanlar tek tek belirlenip cezalandırılacaktır” denilerek tehdit edildiğini öne süren İnşaat-İş, "Plazaların olduğu yere doğru yürüyüş gerçekleşiyor. Yönetim binasının camları kırıldı. Eyleme katılan işçi sayısı giderek artıyor" paylaşımında bulundu.

"İşçiler, kabloları kesti"

Bu arada İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ali Öztutan, eylem yapan işçilere müdahaleden önce hoparlörlerden 'Eylem yapanlara cezai işlem uygulanacak' şeklinde anons yapıldığını belirterek işçilerin de hoparlörün kablosunu keserek yanıt verdiğini söyledi.

İnşaat-İş Sendikası'ndan açıklama

İnşaat-İş Sendikası Twitter hesabından 3'üncü havalimanı inşaat işçilerinin taleplerini sıralayarak, "Çalıştığımız 3. Havalimanı şantiyesini köle kampına çeviremezler" dedi.

"Taşeronlar parasını alamıyor"

Evrensel’den Vedat Yalvaç’ın haberine göre de inşaatın başladığı günden beri şantiyede çalışan bir işçi şunları söyledi:

“Çarşamba akşam saatlerinde servis yolunda bir kaza yaşandı. 17 arkadaşımız yaralandı. Birkaç gün önce de 2 arkadaşımız çatıdan düştü. Biri şu anda ameliyatta. Sorun çok. Kimisi taşerondan parasını alamıyor, yemekhanelerde yemek yenmiyor. Dünya projesi diyorsun, milyon dolarların döndüğü bir sektörde çalışan işçinin boğazını doyuramıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi, rezalet yani. Normalde evim burada bayramda servis olmadığı için kampta kalmak zorunda kaldım. Tahtakurusundan uyuyamıyorsun imkanı yok, karınca gibi kaynıyor yani. Sebep çok. Eylemin ana nedeni servisi kazası ama diğer sorunlarla birleşti.”

Siyasiler ne dedi?

HDP: Emek sömürüsünün itirafı

HDP'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile işçilere destek verdiğini belirtti. HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul 3. Havalimanında iş cinayetlerini ve ağır çalışma koşullarını protesto eden işçilerin mücadelesi haklı ve meşrudur. İşçilere gaz bombaları ile yapılan saldırı, emek sömürüsünün itirafıdır. İşçilerin haklı mücadelelerinin yanındayız."

CHP: Yandaştan yana bir hükümet!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, 3. Havalimanında iş cinayetlerini, kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin üzerine biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edilmesini sözlerle eleştirdi.

Ağbaba, özetle şunları söyledi:

"İşçilerin bugün iş bırakma sebebi dün işçi servisinin kazası sonrası 2 işçinin hayatını kaybedip 20 işçinin yaralanmasından kaynaklı. İşçiler hergün en az 2 işçinin hayatını kaybettiğini iddia ediyor. Yaralanan işçilerin sayısının bilinmediği belirtiliyor. Bakanlık bile en az 30 işçinin hayatını kaybettiğini açıklamak zorunda kaldı. Tüm Türkiye biliyor ki bu rakam gerçeğin çok altında. İş cinayetlerinin önüne geçilmesi için ortada çalışma yapan kurum da yok. Karşımızda emekten, emekçiden değil, ranttan ve yandaştan yana bir hükümet var."