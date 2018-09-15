Direniş sürerken 3. havalimanı inşaatında bir iş kazası daha!

İstanbul'da Atatürk Havalimanı yerine yapılan 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler asgari koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle dün (14 Eylül 2018) eylem başlattı. Eylem üzerine güvenlik güçleri, şantiye alanına girdi ve işçilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Gece saatlerinde ise yüzlerce işçi gözaltına alınarak çevre karakollara götürüldü. Bunlar yaşanırken 3. havalimanı inşaatından bir kaza haberi daha geldi.

İnşaat-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre sepet vinci içindeki iki çalışanla beraber 30 metreden devrildi. İşçilerden birinin beli ağır hasar görürken, diğerinin ise kafasının kanlar içinde olduğu aktarıldı.

Sendika, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

Şu an bir işçi arkadaşımızın verdiği bilgiye göre bir iş "kazası" daha yaşanmış. Sepet vinci içindeki iki çalışanla beraber 30 metreden devrilmiş. İşçilerden birinin beli ağır hasar görürken, diğerinin ise kafasının kanlar içinde olduğu aktarıldı. #KöleDeğiliz pic.twitter.com/nGsTv42PiR — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) 15 Eylül 2018

Dün neler yaşandı?

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler kötü çalışma koşulları sebebiyle eylem başlattı. Yağmur altında uzun süre servis beklediklerini, şantiyedeki yemek ve barınma imkanlarının çok kötü olduğunu vurgulayan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

"Yönetim binasının camları kırıldı"

Eylemi görüntüleyen üyelerinin "Video çekimi yapanlar tek tek belirlenip cezalandırılacaktır” denilerek tehdit edildiğini öne süren İnşaat-İş, "Plazaların olduğu yere doğru yürüyüş gerçekleşiyor. Yönetim binasının camları kırıldı. Eyleme katılan işçi sayısı giderek artıyor" paylaşımında bulundu.

"İşçiler, kabloları kesti"

Bu arada İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ali Öztutan, eylem yapan işçilere müdahaleden önce hoparlörlerden 'Eylem yapanlara cezai işlem uygulanacak' şeklinde anons yapıldığını belirterek işçilerin de hoparlörün kablosunu keserek yanıt verdiğini söyledi.

İnşaat-İş Sendikası'ndan açıklama

İnşaat-İş Sendikası Twitter hesabından 3'üncü havalimanı inşaat işçilerinin taleplerini sıralayarak, "Çalıştığımız 3. Havalimanı şantiyesini köle kampına çeviremezler" dedi.