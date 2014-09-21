Yüzlerce kişi ‘acayip havalara’ dikkat çekmek için yürüdü

İstanbul’da dün akşam yüzlerce kişi Tünel Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyerek “İklimi değil, sistemi değiştir” dedi. 23 Eylül’de, New York’ta yapılacak iklim zirvesi öncesi iklim değişikliğine dikkat çekmek için toplanan eylemciler, dünya liderlerine "Laf zamanı geçti, zaman eylem zamanı!" diye seslendiler.

Elif Akgül’ün Bianet’teki haberine göre, 23 Eylül’de Birleşmiş Milletler’in çağrısıyla yapılacak olan İklim Zirvesi öncesi tüm dünyada çevre aktivistleri iklim değişikliğine dikkat çekmek için 20-21 Eylül’de küresel eylemler gerçekleştiriyor. People’s Climate March’ın (Halkların İklim Yürüyüşü) Türkiye ayağı olan eylemde de, zirveye katılacak olan hükümetlerden somut adımlar atılması istendi.

Küresel Eylem Grubu’nun (KEG) çağrısıyla düzenlenen yürüyüşe, 350.org, Açık Radyo, Slow Food Türkiye / Fikir Sahibi Damaklar, Greenpeace Akdeniz - Türkiye, WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), TEMA Vakfı, SNKP - Sinop Nükleer Karşıtı Platform, Yeşil Gazete, Doğa Derneği, ÇEKÜL, Kuzey Ormanları Savunması gibi, çok sayıda çevre ve ekoloji örgütü katıldı.

Yürüyüşte, "İklimi değil, sistemi değiştir", "Küresel ısınma sabrımızı taşırma" şeklinde pankartlar ve "Çılgın projelere son", "Dereler özgür aksın", "Nükleere hayır" yazılı dövizler taşındı. Aynı zamanda küresel ısınma sebebiyle türleri tehdit altında olan kutup ayısı ve penguen gibi hayvanların maketlerini taşıyan protestocular, "Hükümet elini Sinop'tan çek", "Petrol, kömür artık yeter", "Başka bir dünya mümkün" ve “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” diye seslendi.

İlk konuşmayı Odakule önünde yapan çevre aktivisti Ümit Şahin, Pazar günü New York’ta yapılacak yürüyüşe yüz binlerce katılım beklediklerini söyledi:

“Şu an bir dönüm noktasındayız. 2015’in Aralık ayında Paris’te bir iklim zirvesi olacak. İklim değişikliğinin durdurulmasına yönelik, Kyoto’dan sonra yani bir anlaşma için son şansla karşı karşıyayız. Bugünden itibaren 2015 Aralık’ına kadar sürecek bir eylem takvimimiz var. Haiyan tayfunun vurduğu Filipinler'in Baş Müzakerecisi Yeb Sano ‘İklim değişikliğini durdurmak için müzakerecilerin yapacağı çok şey var ama mücadele asıl sokakta kazanılacak’ demişti. Ya bu mücadeleyi kazanacağız ya da bu yeryüzünü kaybedeceğiz. Seçim çok açık.”

Eylemciler, Odakule’den Galatasaray Meydanı’na geçti. Burada basın açıklamasını okuyan Nuran Yüce, BM’nin 20 yıldır iklim zirvesi yapmasına rağmen iklim değişikliğine neden olan karbondioksit oranlarının sürekli arttığını vurguladı:

“Şimdi BM’nin çağrısıyla siyasetçiler iklim krizini konuşmak için tekrar toplanıyor. İklim değişiminin, eğer engellenmezse 2030 yılında 250 bin kişinin ölümüne yol açabileceği, milyonları yerinden yurdundan edeceği uyarısı ortada. Biz de tüm dünyada sesini iklim adaleti için yükselten milyonlara ekleniyoruz ve siyasetçilere sesleniyoruz: Laf zamanı geçti, zaman eylem zamanı!

“Milyonlarca insanın hayatı, gezegeni birlikte var ettiğimiz türlerin on binlercesi, canlı yaşamı gerçekten umurunuzdaysa sadece kar hırsını merkeze alan enerji politikalarının yerine toplum temelli, doğa dostu enerjiler merkezli yeni bir sisteme geçiş için adım atın.

“İklim değişikliğini durdurabiliriz, durdurmak zorundayız. Çelişki çok açık: Ya bir avuç şirket dünyayı, bildiğimiz yaşamı yok edecek ya da bizler, dünya halklarının iklim yürüyüşüne katılan milyonlarca insan bugünümüzü, geleceğimizi korumak için sistemi değiştireceğiz. Enerji politikalarını değiştireceğiz. Vurdumduymazlığı, her bir facianın ‘O işin fıtratında var’ diye aklanmasını kabul etmeyeceğiz.

“Sesi olmayan tüm canlılar adına konuşarak iklim değişikliğinin, yıkıcı enerji politikalarının sorumlusu olan hükümetlere sesleniyoruz. Siz bize değil, biz size liderlik ediyoruz. İklim krizini çözeceğiz.”

Protestocular, basın açıklamasının ardından yürüyüşü sonlandırdı. 150 ülkede üç bin ayrı şehirde yapılacak olan yürüyüşlerin en büyüğünün New York’taki olması bekleniyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon da New York’taki yürüyüşe katılacağını açıklamıştı.