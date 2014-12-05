Yüzlerce ilaca verilen ruhsat inceleniyor

Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, sahte
araştırmalar sayesinde ruhsat alan 176 ilacın insan sağlığı açısından ciddi
bir risk oluşturmadığı belirtildi. Açıklamada Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA)
toplam 1250 ilacı denetlediği belirtildi. Bu incelemelerin nedeni Hintli GVK
Biosciences firmasının ilaçlarla ilgili yaptığı araştırmaların sahte olduğunun
ortaya çıkması. Fransa İlaç Dairesi (ANSM) yaptığı araştırmalarda firmanın
araştırmalarında ciddi eksikler olduğunu tespit etmişti. Söz konusu
araştırmaların Generika olarak nitelendirilen, ucuz etken maddenin
kullanıldığı ilaçlarla ilgili olduğu açıklandı. Bu ilaçların piyasaya sürülebilmesi
için üreticilerin, ilacın güvenilir olduğunu olduğunu, yapılan araştırmalarla
ispatlamaları gerekiyor.
Almanya İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü şu sıralar 28 ilaç firmasının ürettiği
176 ilaca verilen ruhsatı inceliyor. Söz konusu inceleme tamamlandıktan
sonra ilaçların piyasadan çekilip çekilmeyeceğine ya da adlarının açıklanıp
açıklanmayacağına karar verilecek. Söz konusu firmalar bu ilaçlarla ilgili yeni
araştırma sonuçlarını sunmadan, piyasaya yenilerini süremeyecek.
Eczanelerdeki ilaçların satışına ise devam edilecek. Hintli GVK Bio firması
ise yaptığı araştırmaların sahte olduğu yönünde kendisine yöneltilen
suçlamaları geri çevirdi.