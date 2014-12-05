Yüzlerce ilaca verilen ruhsat inceleniyor

Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, sahte

araştırmalar sayesinde ruhsat alan 176 ilacın insan sağlığı açısından ciddi

bir risk oluşturmadığı belirtildi. Açıklamada Avrupa İlaç Dairesi'nin (EMA)

toplam 1250 ilacı denetlediği belirtildi. Bu incelemelerin nedeni Hintli GVK

Biosciences firmasının ilaçlarla ilgili yaptığı araştırmaların sahte olduğunun

ortaya çıkması. Fransa İlaç Dairesi (ANSM) yaptığı araştırmalarda firmanın

araştırmalarında ciddi eksikler olduğunu tespit etmişti. Söz konusu

araştırmaların Generika olarak nitelendirilen, ucuz etken maddenin

kullanıldığı ilaçlarla ilgili olduğu açıklandı. Bu ilaçların piyasaya sürülebilmesi

için üreticilerin, ilacın güvenilir olduğunu olduğunu, yapılan araştırmalarla

ispatlamaları gerekiyor.

Almanya İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü şu sıralar 28 ilaç firmasının ürettiği

176 ilaca verilen ruhsatı inceliyor. Söz konusu inceleme tamamlandıktan

sonra ilaçların piyasadan çekilip çekilmeyeceğine ya da adlarının açıklanıp

açıklanmayacağına karar verilecek. Söz konusu firmalar bu ilaçlarla ilgili yeni

araştırma sonuçlarını sunmadan, piyasaya yenilerini süremeyecek.

Eczanelerdeki ilaçların satışına ise devam edilecek. Hintli GVK Bio firması

ise yaptığı araştırmaların sahte olduğu yönünde kendisine yöneltilen

suçlamaları geri çevirdi.