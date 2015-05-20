Yüzlerce göçmen daha kurtarıldı

Güneydoğu Asya sularında haftalardır mahsur kalan yüzlerce Rohingya Müslümanı ve Bangladeşli göçmen Endonezya’nın Açe bölgesine kabul edildi. Endonezya Arama Kurtarma Birimi, denizde mahsur kalan yaklaşık 500 kişiyi bulabildiklerini ve karaya çıkardıklarını açıkladı.

Son kurtarılanlarla beraber Myanmar, Malezya, Tayland ve Endonezya’ya kıyısı olan Andaman Denizi’nde haftalardır mahsur kalan binlerce göçmenden 2 bini karaya ayak basmış oldu.

Al Jazeera’nın haberine göre, çoğunluğunu Myanmar'daki insan hakları ihlalleri ve şiddetten kaçan Rohingya Müslümanları ile Bangladeşlilerin oluşturduğu göçmenler, bölge ülkeleri tarafından kabul edilmediği için denizde yaşam mücadelesi veriyor.

7 bin göçmen teknelerde

Ülkelerindeki açlık ve baskıdan kaçan binlerce göçmen, uluslararası toplumun baskılarına rağmen denizde açlık ve susuzluk içinde. Hint Okyanusu ve Andaman Denizi açıklarındaki insan kaçakçılarına ait teknelerde yaklaşık 7 bin göçmenin daha bulunduğu tahmin ediliyor.

Göçmenlerin amacı, nüfusun çoğu Müslüman olan Malezya’ya ulaşmak. Bu ülkeye ulaşan göçmenlerin sayısı 45 bini bulmuş durumda. Malezya hükümeti bundan böyle daha fazla göçmen kabul etmeyeceğini açıklarken, Endonezya ve Tayland da göçmenlere karşı benzer bir tavır takındı. Üç ülke de karasularına savaş gemileri yerleştirip, ülkeye yaklaşan göçmen teknelerini uzaklaştırıyor. Ülkelerin devreye soktuğu ‘yardım tedbiri’ uygulamasıyla göçmenlere teknelerle su ve gıda verilip başka ülkelere gitmeleri isteniyor.

Bölge ülkeleri krizi görüşecek

Malezya, Tayland ve Endonezya dışişleri bakanları bugün Kuala Lumpur’da buluşarak göçmen krizini ele alacak. Ortak açıklama yayımlayan Malezya ve Endonezya, uluslararası yardım da alırlarsa denizdeki göçmenlere bir yıl içinde ‘iade ve yerleştirme’ desteği verebileceklerini açıkladı.

Myanmar da bugün kriz hakkındaki en uzlaşmacı tavrını göstererek, göçmenlere insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun tepki gösterdiği Myanmar hükümeti, Rohingyaların ülkeden kaçmasına neden olan şiddeti ortadan kaldırmaktansa göçmen kaçakçılarını suçlamakla yetiniyor.

Yaklaşık 1 milyon Rohingya Müslümanı, Myanmar’ın batısındaki Arakan eyaletinde derme çatma kamplarda yaşıyor. Resmen evlenmelerine olanak tanınmayan Rohingya çiftlerine sadece iki çocuk için izin veriliyor. Doğan çocuklar için ise doğum belgesi düzenlenmiyor.