Alman polisi, Müslüman göçmenleri önce dövdü sonra bozulmuş domuz eti yemeğe zorladı!

Almanya'nın Hannover kentinde bir polis memurunun göçmenlere karakolda kötü muamelede bulunduğu iddiası üzerine savcılık soruşturma başlattı. Polisin bir Afganistanlı göçmenin boğazını sıktığı, ayağında kelepçe olduğu halde genci karakol içinde sürüklediği ve kokmuş domuz kıyması yemeye zorladığı öne sürüldü.

Kuzey Alman Radyo Televizyon Kuruluşu'nun (NDR) haberine göre, kötü muamele olayları, geçen yıl Hannover Ana Tren Garı'nın yanındaki karakolda meydana geldi. Habere göre bir Alman polis memuru, göçmenlere yaptığı eziyetleri WhatsApp aracılığıyla arkadaşlarıyla fotoğraflar göndererek paylaştı.

NDR'in haberine göre ilk olayda memur, 19 yaşındaki bir Afganistanlı göçmenin boğazını sıktı ve ayağında kelepçe olduğu halde genci karakol içinde sürükledi. Polis

memuru arkadaşına gönderdiği kısa mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Bunu dövdüm. Bir Afgan. Giriş yasağı var. Parmağımı burnunun içine soktum. Sonra da boğazını sıktım. Eğlenceliydi. Sonra da ayağında kelepçeyle karakolun içinde yerde sürükledim. Güzeldi.”

'Kokmuş domuz kıyması yemeye zorladı'

Diğer bir vakada polis, 19 yaşındaki bir Faslıya yemesi için kokmuş domuz kıyması vererek onu aşağıladı. NDR haberinde polis memurunun çektiği ve arkadaşına

gönderdiği fotoğrafı da yayınladı.

Fotoğrafta Faslı göçmen elleri kelepçeli halde yerde iki büklüm yatarken görülüyor. Suratından acı içinde kıvrandığı anlaşılırken, bir başka polis memurunun botları da

fotoğraf karesinde yer alıyor.

Soruşturulan polis memuru olayla ilgili paylaştığı mesajda “Bu bir Faslı. Bunu beyaz olarak aldım. XY (bir polis amirinin adı geçiyor) bunun bir domuz gibi ses çıkardığını söyledi. Bunun üzerine piç, buzdolabından çıkardığım çürümüş domuz etini yerdeyken yemek zorunda kaldı” diye yazdı.

Hannover Savcılığı görev sırasında adam yaralama ve silah yasasına muhalefetten şahıs hakkında soruşturma başlattı. Polis memurunun Hannover'deki evinde de cuma günü bir arama yapıldı. Savcılık arama sırasında kanıt niteliği taşıyabilecek kimi materyallere el koydu. Polis memurunun kaç kişiye daha kötü muamelede bulunduğu araştırılıyor. Bu muamelenin diğer polis memurları tarafından bilinmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Mesajlarda amirlerin isimlerinin geçmesi ve bir fotoğraf karesinde bir başka polis memurunun botlarının görülmesi olaya başkalarının da karışmış olabileceği ihtimalini

gündeme getirdi.