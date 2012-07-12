Yüzde 92 görme kaybı olan SBS ikincisi oldu

Yüzde 92 görme kaybı bulunan ve teleskobik gözlük kullanan İstanbul Üsküdar Özel Bilfen Koşuyolu İlköğretim Okulu öğrencisi Dolunay Kocabağ, İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin girdiği Seviye Belirleme Sınavı'nda (SBS) 500 puanla Türkiye ikincisi oldu.

Çamlıca'daki özel Bilfen Okulları'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocabağ, sınav sonucunu öğrendiğinde heyecandan gece uyuyamadığını belirterek, “Çok sevindim. 'Yanlış mı görüyorum, acaba rüya mı görüyorum' dedim” diye konuştu.

Turaç Top'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, gözlerinde görme kaybı bulunduğunu ve bu nedenle teleskobik gözlük kullandığını dile getiren Kocabağ, “Bu şekilde eğitimimi sürdürüyorum. Sınavda ben kitapçığa işaretlememi yaptım, hocalarım kontrol ettiler. Ek süreye ihtiyaç duymadım. Kendi okulumda girdiğim sınavlarda da yetiştiriyordum zaten” dedi.

Bir gazetecinin Mersin'den çıkan Türkiye birincisinin aldığı ek puan sonucu birinci olduğunu ve bu durumun adil olup olmadığını sorması üzerine Kocabağ, “Çok adil değil bence. Herkesin farklı hobileri olduğu için herkes farklı konularda yetenekli olabilir. Herkesin kendi yeteneğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca bence bu sınav okul başarısını ölçen bir sınavdı. O yüzden çok da adil olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Kocabağ, müziği çok sevdiğini, 6 yıldır piyano çaldığını ve 3 yıldır de beste yaptığını kaydederek, “Müziği çok seviyorum. Sınava hazırlanırken stres olduğumda kendimi müziğe veriyorum. Müziğin bana çok yararı olduğunu düşünüyorum. Hatta 'Müzik olmasaydı, bu başarıları elde edemezdim' diye düşünüyorum. Ayrıca 6. sınıftan beri de keman çalıyorum” şeklinde konuştu.

'Bana değer verilsin istiyorum'

İleride müzisyen olmak istediğini ancak başka bir meslek yapacağını dile getiren Kocabağ, şunları söyledi: 'Müziği çok seviyorum ama galiba hobi olarak yapacağım. Çünkü bu ülkede müzisyenler hak ettiklerini alamıyorlar. Çok da iyileri var içlerinde. Ben de onlardan olmak isterdim ama bana değer verilsin istiyorum, o yüzden gelecekte iyi bir meslek seçmek istiyorum. Bu okula başladığım zaman kendime güvenmiyordum. Bu başarıları yaşadığıma inanamıyorum. Okulum bana o kadar çok değer verdi ki, ben okula gittiğim de evimde gibi hissediyorum kendimi.'

'Buradaki başarı, çok büyük oranda Dolunay'ın

Baba Duran Kocabağ da, kızlarının ikinci olduğunu duyduklarında çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Özellikle Dolunay'ın özel durumundan dolayı bunun bizim için başka bir anlamı var. Zaten bir öğrencinin kendisi istemiyorsa ebeveynin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Buradaki başarı çok büyük oranda Dolunay'ın kendi başarısıdır” dedi.

Ailesi olarak Dolunay'ın bu döneminde yanında olmaya çalıştıklarını kaydeden baba Kocabağ, “Dışarıdan bakan birisi için çok kolay görünebilir ama Dolunay için çok zordu. Mesela bir gün okulda gözlüğünün merceği düşmüştü. Öğretmeni merceği yerine taktığında mutluluktan ağlamış” şeklinde konuştu.

Anne Ayşe Kocabağ ise, Dolunay'ın 2-3 metreden ötesini göremeyen bir çocuk olduğunu kaydederek, “Dolunay bunun arkasına hiç bir zaman sığınmadı. Elini neye attıysa hiç bir zaman engel tanımayan, zihninde sonuna kadar mücadele eden ve aşırı derecede mükemmeliyetçi bir çocuk” diye konuştu.

Bilfen okulları da başarısını desteklemek amacıyla Dolunay Kocabağ'a piyano hediye etti.

Bu arada, SBS'de Bilfen Okulları'nda dereceye giren 39 öğrenci için de okulda tören düzenlendi. Törende Dolunay Kocabağ da arkadaşlarına piyano resitali sundu.

SBS başarısında buruk sevinç

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçlarına göre Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) ile ilk ona giren öğrenciler arasında bulunan, Bornova Koleji Özel Bornova İlköğretim Okulu öğrencisi Berke Saat, dün kaybettiği dayısı Nevzat Tepekule’nin ardından gelen başarıyı buruk yaşadı. Yıl boyunca test çözmediğini, konuyu anlayınca bıraktığını dile getiren Saat, "Sonuca şaşırmadım" dedi.

Bugün sonuçları açıklanan SBS’de, Ortaöğretim Yerleştirme Puanı ile Türkiye genelinde ilk ona giren öğrencilerden, 14 yaşındaki İzmirli Berke Saat, hem ailesine hem de okuluna büyük sevinç yaşattı. Dün dayısı Nevzat Tepekule’yi kaybetmenin acısını yaşayan, bugün de başarılı olduğu açıklanınca buruk bir sevinç duyan Berke Saat, annesi Nermin Saat ve Bornova Koleji Kurucusu Bülent Aydoğdu ile birlikte basın toplantısını düzenledi. Saat, "Üç yıldır tam puan almak için çalıştım. Sonuca şaşırmadım, Ancak sonuçlar açıklanınca çok sevindim. Şu an gayet mutluyum. Sınava vakti vaktine hazırlandım. Sene boyunca test çözmedim. Konuyu anlayınca bıraktım, başka bir konuya geçtim. Test çok çözmem. Ancak yeteri kadar çalıştığımı düşünüyorum. Hakkımı aldığımı düşünüyorum" dedi. Hedefinin, yurtdışına gitmek olduğunu dile getiren Saat, "ABD’ye gitmek istiyorum. Uygun bir iş bulacağım. Çok meşgul olsam bile bir iki saat dahi olsa müzikle uğraşacağım. Gitar çalıp şarkı söylüyorum. Her zaman anı yaşıyorum. Önce lise daha sonra üniversite ve işe karar veririm. Yani zaman gösterecek. Başarımın sırrı ezberdir. Çok rahat anlayabiliyorum" dedi.

Üçüncü kez 500 puan

Arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan Saat, "Ben iki yıldır 500 tam puan alıyorum. Üzerimde çok büyük bir baskı vardı. Ben bu puanı almama rağmen SBS’de soruları çözdüm ve rahat şekilde yaptım. Ancak aynı şekildeki arkadaşlar kaygı yapıyorlar. Bu da yanlışı beraberinde getiriyor. Kaygılanmazlarsa daha kolay oluyor" diye konuştu. Saat’in başarısıyla gururlanan emekli öğretmen annesi Nermin Saat, "Berke konuyu dinlendiği an alabilen bir çocuk. Matematik zekası yüksek. Ödevlerini aksatmazdı. Zeki bir çocuk, tabi ki mutluyum. Dershaneye gitti. özel ders almadı" dedi. Okulun kurucusu Aydoğdu ise, Berke’nin başarısında okulun yönlendirmesinin, plan ve programlarının önemli olduğunun altını çizdi. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Saat’in babası İhsan Saat’in de emekli emniyet mensubu olduğu kaydedildi.

Gururu İtalya'da yaşadı

Yine aynı şekilde OYP ile ilk ona giren öğrenciler arasında bulunan Özel Çakabey İlköğretim Okulu öğrencisi Yiğit Atay, mutlu haberi yaz okulu için gittiği, iki haftadır bulunduğu İtalya’da aldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Atay, dershaneye gitmediğini, düzenli bir çalışmaya başarıya ulaştığını, başarısında okulunun da büyük pay sahibi olduğunu, hedefinin fizik alanında ilerlemek olduğunu söyledi. Annesi Tuğba ile babası Berkant Atay, doktor olan Yiğit Atay, "Dün gece haberi annem telefonla arayarak söyledi. Çok mutlu oldum. Bir hafta sonra Türkiye’ye gelip mutluluğumu orada da yaşayacağım" diye konuştu.