SBS birincisinin sırrı çok çalışmak değil, satranç oynamak

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Türkiye Birincisi TED Mersin Özel İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Nezihe Ezgi Menzi, başarısının sırrının satrançta gizli olduğunu söyledi. SBS’ye son bir ayda yaklaşık 90 saat ders çalışıp, soru çözerek hazırlandığını ifade eden Menzi, kendisine hedef olarak Robert Kolej’de okumayı seçtiğini söyledi.

İsmail Akaya'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Ziraat Mühendisi 41 yaşındaki Bilge Menzi ve 45 yaşındaki Endüstri Mühendisi Mehmet Menzi’nin iki çocuğundan en büyüğü olan Nezihe Ezgi Menzi, SBS Türkiye birincisi olduğunu, 2012 Türkiye İş Bankası Ligi müsabakalarına katılmak için geldiği Konya’da otel odasında öğrendi. Geçen yıl satrançta Avrupa 2’ncisi olması nedeniyle hak ettiği ek puanın da eklenmesiyle SBS’den 507.424 puan alarak Türkiye birincisi olan Nezihe Ezgi Menzi, haberi yatağına uzanıp, uyumak istediği sırada cep telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyledi. Şampiyon öğrenci Nezihe Ezgi Menzi, o anı şöyle anlattı:

"Cep telefonuma mesaj geldi. Sosyal paylaşım sitesi facebooktan bir arkadaşımın gönderdiğini sandım. Ama mesaja baktığımda dershanedeki öğretmenlerimden biri isminin TV’lerde SBS Türkiye birincisi olarak yer aldığımı söyledi. Birden yataktan fırlayıp, televizyonu açtım ve birinci olduğumu öğrendim.”

Sevincini, uyuyan annesi Bilge Menzi’yi uyandırıp, sarılarak paylaştığını belirten Menzi, SBS’ye bu yıl tam olarak çalışamadığını ifade etti.

8 yaşında satranca başladığını ve şu an milli takım oyuncusu olduğunu kaydeden Nezihe Ezgi Menzi, satrançta Türkiye ve Avrupa’da önemli derecelerinin olduğunu ifade etti. Satrancın ders çalışmasına olumlu etkisinin olduğunu vurgulayan Menzi, sözlerin şöyle sürdürdü:

”Satranç, sana nasıl düşünmen ve davranman gerektiğini öğretiyor. Olaylara düz mantıkla bakmıyorum. Farklı yönlerini ele alarak bakıyorum. Bunları hepsi benim hesaplamamı, daha hızlı düşünüp, yorum yapmamı geliştiriyor. Sınavda da bunun çok faydasını gördüm.”

SBS'ye yalnızca son ayda 90 saat çalıştı

Satrancın hayatında önemli bir yeri olduğunu ve zamanının büyük bir bölümünü satranca ayırdığını ifade eden Nezihe Ezgi Menzi, SBS’ye sınav tarihine son bir ay kala hazırlandığını belirtti. Mayıs ayına kadar ders çalışamadığını ifade eden Menzi, ”Ders çalışmaya fazla fırsatım yoktu. Satranç turnuvaları nedeniyle neredeyse 4 ay okula gidemedim ve derslerim aksadı. En son Romanya’dan Dünya Yaş Grupları müsabakalarından döndükten sonra dershane ve okuldaki öğretmenlerinin sayesinde derslerimdeki eksik bölümleri tamamlayıp, sınava hazırlanabildim. O da günde 2 veya 3 saat ders çalıştım. Bir ayı ele alacak olursak da 90 saat ders çalıştım” diye konuştu.

Çok ders çalışmanın önemli olmadığına inandığını kaydeden Menzi, ”Önemli olan ne kadar çok ders çalışmak değil. Nasıl çalıştığını bilip, verimli çalışmak. Satranç bana nasıl çalışmam gerektiğini öğretti" dedi.

Hedef Robet Koleji

Hedefinin Robert Kolej’de okumak olduğunu belirten Menzi, ”2 yaşındayken hayalim, ’büyüyünce Başbakan olmak’ şeklindeydi. Sonradan Başbakanlığın bir meslek grubu olmadığını anladım. İlerdeki hedefim sinema veya tiyatro oyuncusu olmak” dedi.

Menzi, satrançta ise Dünya Şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

'Ezgi disiplin bir çocuk'

Kızının başarı elde edeceğini bildiğini ifade eden anne Bilge Menzi ise, ”Şu an çok mutluyum. Başaracağını biliyordum. O da kendisine çok güveniyordu. Başaracağını biliyordu. Ezgi, disiplinli bir çocuk. Ölçülü bir şekilde çalışınca başarıya ulaşan bir yapıya sahip” dedi.