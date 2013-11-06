Yüzde 72'ye göre; evli olmayan çiftlerin bir arada yaşaması kabul edilemez!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayan kız ve erkek öğrencilerin yurtlarda ve aynı evlerde birlikte kalmasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Sabancı Üniversitesi ile Koç Üniversitesi tarafından Uluslararası Sosyal Saha Çalışmaları Programı (ISSP) kapsamında hazırlanan, ‘ Türkiye ’de Aile, İş ve Toplumsal Cinsiyet’ raporu açıklandı. Raporda, araştırmaya katılanların yüzde 72’si, evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamalarının kabul edilmez olduğunu savunurken, yüzde 13’ü çiftlerin evlenmeden de bir arada yaşayabileceğini ileri sürdü.

‘Kadının aile içinde ve çalışma hayatındaki rolü, lezbiyen ve gay çiftlerin çocuk yetiştirmesi üzerine toplumun bakış açısı, evlilik dışı çocuk sahibi olmak’ gibi konularda toplumun genel eğilimini tespit etmek için Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ile Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, 59 ilde 1555 kişiyle yüz yüze görüştü.

Araştırmaya katılanların yüzde 87’si, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin mutlaka evli olması gerektiğini savundu. Katılanların yüzde 13’ü ise çiftlerin evlenmeden de çocuk sahibi olabileceğini savundu.

Yüzde 72’si, evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamalarının kabul edilmez olduğunu savunurken, yüzde 13’ü çiftlerin evlenmeden de bir arada yaşayabileceğini ileri sürdü. Türkiye’de evlilik dışı beraber yaşama pratiğini ‘kabul edilebilir’ bulan yüzde 13’lük oran, Avrupa ortalamasının çok altında. 2002 yılında yapılan ISSP araştırmalarına bu oran Danimarka’da yüzde 93 civarında.

İdeal çocuk sayısı

Araştırmada ideal çocuk sayısının 2 olduğu yönünde görüş bildirenlerin oranı yüzde 43. Toplumun yüzde 36’sı ise ideal çocuk sayısının 3 olduğu yönünde kanaat bildirdi. Yapılan araştırma sonucunda, kadının toplumdaki rolünün çoğunluk tarafından ‘çocuk yetiştirmek’ ve ‘ev işleriyle uğraşmak’ olarak algılandığı, erkeğin rolününse ‘ev dışında kazanç sağlayıp aileye bakmak’ olarak algılandığı tespit edildi.



Katılımcıların yüzde 43.2’si ailenin kadının çalışmasından zarar göreceğini savundu. Katılımcılara ‘Her ikisi kadın ya da her ikisi erkek olan çiftler bir kadın ve bir erkekten oluşan çiftler kadar iyi çocuk yetiştirebilir mi?’ sorusu yöneltildi. Deneklerin yüzde 9’u lezbiyen çiftler için ‘evet’ cevabını verirken, yüzde 7’si ise gay çiftler için ‘evet’ cevabını verdi. Deneklerin yüzde 54’ü lezbiyen çiftlerin, yüzde 56’sı gay çiftlerin kadın ve erkekten oluşan bir çift kadar iyi çocuk bakamayacağı yönünde kanaat bildirdi.