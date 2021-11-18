Yüzde 50+1 tartışması: AKP ve MHP, anayasa değişikliğini mümkün görüyor mu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimleri için gerekli olan 50+1 şartı konusunda parlamentoya işaret etmesinin ardından AKP ve MHP'nin anayasa değişikliğini çok mümkün görmediği belirtildi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; AKP'li yetkililere göre daha önce eski bakan Faruk Çelik’in sözleriyle de gündeme gelen 50+1 konusunda yapılacak yeni bir tartışma da netice getirmez. Anayasa değişikliği için siyasi bir iklim olmadığına dikkat çeken AKP'li kaynaklar Meclis’teki aritmetiğin de buna uygun olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken 50+1 oy oranının aşağı çekilmesi gibi belli bir hedefe dönük değişikliğin çok mümkün olmadığını ifade eden kaynaklara göre, tek yol iktidarın dışındaki diğer siyasi partilerin de içinde yer alacağı, sistemle ilgili bir orta yol arayışı. Ancak kaynakların yorumlarına göre, muhalefetin iktidardan gelecek tüm çağrılara kapılarını kapattığı bir siyasi iklimde buna da çok olasılık tanınmıyor.

MHP'li kaynaklar da, 50+1 kuralının "sistemin omurgası, meşruiyet nedeni" olarak tanımlarken, "Bu konuda bir girişim olacağı kanaatinde değiliz" yorumunu yaptı.

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