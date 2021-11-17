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Politika

Erdoğan'dan 50+1 açıklaması: Bu konuda parlamento değişikliğe gider, adım da ona göre atılır

Karamollaoğlu, Erdoğan'ın 50+1 kuralından rahatsız olduğunu söylemişti

17 Kasım 2021 14:10

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, ikili görüşme sonrası Erdoğan'ın 50+1 sisteminden hoşnut olmadığını dile getirmesinden sonra başlayan tartışmalara ilişkin olarak, "Bu konuda bir değişikliğe giderse parlamento değişikliğe gider, adımı da ona göre atılır" dedi. 

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