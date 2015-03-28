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Politika

Yüzde 40 oy hesabından sonra Bahçeli'den yeni formül: Kharkiv Metrosu

MHP lideri Bahçeli, merkez parti tanımını Kharkiv Metrosu modeliyle açıkladı

28 Mart 2015 20:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Köşk Üçgeni ve yüzde 40 hesabından sonra çok konuşulacak yeni formülünü açıkladı. Bahçeli, MHP’nin merkez partisi olduğunu anlatmak için bu kez Ukrayna’daki ‘Kharkiv Metrosu’nu örnek gösterdi.

Saliha Çolak'ın Haber Türk'te yer alan haberine göre, Devlet Bahçeli, kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmede, siyasette şekillenen yeni tabloyu, merkez parti tanımını ve MHP’nin bu tablodaki yerini yeni bir grafikle açıkladı.

MHP’nin milli, manevi hassasiyetler taşıyan, ülkenin bölünmesinden kaygı duyan, hükümete dönük yolsuzluk görüntüsünden rahatsız olan, ‘vatan’ tanımının yeniden yapılmasına karşı çıkan seçmen için siyasetteki ‘merkez parti’ konumuna geldiğini vurgulayan Bahçeli, diğer partilerden merkeze, MHP’ye geçiş olacağını vurguladı. Bahçeli, merkez parti tanımını Kharkiv Metrosu modeliyle açıkladı.iş olacağını vurguladı. Bahçeli, merkez parti tanımını Kharkiv Metrosu modeliyle açıkladı.

3 temel çizgi şeklindeki hattan oluşan metro ağının, hatların merkezdeki çakışma noktaları ile üçgen şeklinde bir merkez bölge oluşturduğunu, çakışma noktalarında hatlardan yolcu aktarımı yapılabildiğini anlatan Bahçeli, farklı siyasi partilere oy veren seçmenin merkezdeki buluşma ve geçiş noktasının da MHP olduğunu belirtti. Bahçeli, izlenen politikadan rahatsız olan diğer partilerin seçmenlerinin, hat değiştirmek isteyen yolcular gibi, merkezde yer alan MHP’de buluşabileceğini anlattı. Bahçeli’nin yaptığı ‘merkez’ tanımı, HDP dışında kalan AK Parti, CHP ve MHP’nin ana omurgasını oluşturduğu bir siyasi model içinde MHP’ye her zamankinden çok oy aktarımı beklediğini ortaya koydu.

Ukrayna’nın ikinci büyük kenti olan Kharkiv’deki metro 1975’te açıldı. 39.6 kilometre uzunluğundaki metronun 3 ana hattı var ve kesişiyor. Metro günde 633 bin 150 yolcu taşıyor.

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