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Politika

'Yüzde 10'luk seçim barajı yerel seçimlerde de var'

İnsel: Yüzde on barajı sadece genel seçimlerde yürürlükte değil. Yerel yönetimlerde de uygulanıyor. Böylece başkanlığın tasdik mercii gibi çalışan meclisler ortaya çıkıyor

17 Eylül 2013 18:36

Radikal gazetesi yazarı Ahmet İnsel, yerel seçimlerde belediye meclisi üyeliği için yüzde 10 seçim barajı haksızlık yarattığını söyledi.
 
Ahmet İnsel'in "Yerel seçimler şimdi daha da önemli" başlığıyla yayımlanan (17 Eylül 2013) yazısında seçim sistemini değerlendirdi. 
 
Yerel seçimlerde belediye meclisine üye seçilebilmek için yüzde 10 barajı olduğunu söyleyen İnsel, şu ifadeleri kullandı:
 
"Belediye meclisine üye seçilmek için parti listesi veya bağımsızın seçim çevresindeki geçerli oyların yüzde onunu alması gereği. Yüzde on barajı sadece genel seçimlerde yürürlükte değil. Bu kural çok daha katı biçimde yerel yönetimlerde uygulanıyor. Böylece başkanlığın tasdik mercii gibi çalışan meclisler ortaya çıkıyor. Halbuki yerel seçimlerde hiçbir baraj olmadan nispi temsil uygulanması dünyada egemen kuraldır ve yerel demokrasi açısından çok daha önemlidir."
 

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