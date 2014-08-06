'Yüzde 100 meyve suyu'na şeker katılamayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 30 Aralık 2006'da yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği Avrupa Birliği direktiflerine göre yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, yüzde 100 meyve suyu ibaresi bulunan meyve sularına asitlik düzenleyici veya tatlandırma amacıyla şeker ilave edilemeyecek.

Cumhuriyet’in haberine göre, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle saf meyve suyu ile diğer içeceklerin ayrımı yapıldı. Buna göre, "konsantreden üretilen meyve suyu; meyve suyu konsantresine, konsantrasyon sırasında uzaklaştırılan miktarda su ve gerektiğinde işleme sırasında ayrılan aromanın, pulpun ve meyve keseciklerinin tekrar kazandırılmasıyla elde edilen ürün", "meyve nektarı; meyve suyuna, konsantreden üretilen meyve suyuna, meyve suyu konsantresine, su ile ekstrakte edilen meyve suyuna, meyve suyu tozuna, meyve püresine ve/veya meyve püresi konsantresine ve/veya bunların karışımına, şekerlerin ve/veya balın ilave edilmesiyle veya ilave edilmeksizin su ilave edilmesiyle elde edilen, belirtilen özelliklere uygun, fermente olmamış ancak fermente olabilen ürün", "meyve suyu; sağlam, olgun, taze veya soğukta ya da dondurularak muhafaza edilmiş, tek meyvenin veya daha fazla meyve karışımının yenilebilir kısımlarından elde edilen, elde edildiği meyve ve meyvelerin karakteristik renk, aroma ve tadına sahip, fermente olmamış ancak fermente olabilen ürün", "meyve suyu konsantresi, bir veya daha fazla sayıda meyve türünden elde edilen meyve suyundan, fiziksel yollarla suyun belirli oranlarda uzaklaştırılmasıyla elde edilen ürün" olarak tanımlandı.

Tatlandırma amacıyla şeker de yasak

Eski düzenlemede saf meyve sularına asitlik düzenleyici veya tatlandırma amacıyla şeker ilave edilebiliyordu. Tebliğle bu ürünlere şeker eklenmesi yasaklandı. Ayrıca domates suyu ve konsantreden üretilen domates suyu meyve suyu kategorisine alınarak, bu ürünlere tuz, baharat ve aromatik bitkiler katılabilmesine yönelik düzenlemeye gidildi.

"Konsantreden Seyreltilen Meyve Suyu ve Püresi İçin Minimum Briks (suda çözünür kuru madde) Derecesi Tablosunda" belirtilen briks değerlerini de yeniden düzenleyen tebliğe göre, meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu ve meyve nektarı üretiminde asitliği düzenlemek amacıyla limon suyu ve limon suyu konsantresine ilave olarak susuz sitrik asit cinsinden en fazla "3 gram/litre misket limonu suyu" ve/veya misket limonu suyu konsantresi de ilave edilebilecek.

Bu tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 31 Aralık 2014 tarihine kadar geçiş sürecini tamamlayacak, yürürlükten kaldırılan tebliğ hükümlerine uygun üretilerek 31 Aralık 2014 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünlerse 31 Aralık 2015'e kadar piyasada bulunabilecek.

Öte yandan yeni tebliğin yürürlüğe girmesiyle Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği yürürlükten kaldırıldı.

‘150 gram şeker 600 kalori’

Bakanlığın konuya ilişkin yazılı açıklamasında da temel hedefi gıda güvenilirliğini tarladan sofraya etkin bir şekilde sağlayarak tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak olan Bakanlığın çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Son dönemde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ekmekteki tuzun azaltılması, kepek miktarının artırılması,kırmızı ve kanatlı etinin karıştırılarak et ürünleri üretilmesinin yasaklanması, temel gıda maddesi ekmekte ve bazı geleneksel ürünlerde katkı maddelerinin kullanılmasının yasaklanması gibi devrim niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığı belirtilerek, bu düzenlemelerin özellikle küresel boyutta tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olan obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların azalmasına ve özellikle çocukların daha sağlıklı bireyler olmasında katkı sağlayacağı kaydedildi. Gıdalardaki tuzun azaltılması çalışmalarına devam eden Genel Müdürlük tarafından bugün yayımlanarak yürürlüğe giren Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği ile gıdaların üretiminde kullanılan şekerin azaltılması çalışmaları ve obezite ile mücadelede önemli bir adım daha atıldığına dikkat çekildi.

Yürürlükten kaldırılan tebliğle meyve sularına 150 gram/litre ilave şeker katılmasına izin verilirken, yeni düzenlemeyle meyve sularında ilave şeker kullanılmasının yasaklandığı ifade edilerek, 150 gram şekerin yaklaşık 600 kalori olduğu düşünüldüğünde bu miktarın günlük diyetten çıkarılmasının tüketicilerin sağlıklı beslenmeleri adına önem arz ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, özellikle içerdikleri meyve miktarı bakımından meyveli içeceklerle aromalı içeceklerden farklı ürünler olan meyve suyu ve meyve nektarlarını tüketicilerin bilerek tüketmesi adına yeni düzenlemeler getirildiği de belirtilerek, bu kapsamda meyve suyu etiketlerinde "yüzde 100 meyve suyu" ve "meyve suları ilave şeker içermez" ifadelerinin yer alabileceği bildirildi.