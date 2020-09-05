Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde korkutan istatistik: Yoğun bakımda genç hasta sayısı artıyor

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü Ankara'da yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerinde genç hasta sayısının fazla olması dikkat çekti.

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde 3 yataklı servis, 3 yoğun bakım ünitesinde yüzde 100 doluluk oranıyla Covid-19'a karşı büyük mücadele veriliyor.



Kendilerine bulaş riskini azaltabilmek için koruyucu önlemleri çok sıkı uygulayan sağlık çalışanları, yoğun bakımda bunaltan sıcağa rağmen tulumların içinde maske, gözlük ve siperliklerini takıp özveriyle çalışıyor.

Gazi Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Doktor Öğretim Üyesi Nazlıhan Boyacı Dündar, vakaların özellikle temmuz ve ağustos başı itibarıyla artmaya başladığını belirterek, "Toplu sünnetlerin olması, kurban bayramı ve etkinliklerde sosyal mesafeye uyulmaması gibi sebeplerle tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da vaka sayıları çok ciddi artış gösterdi.



Haziran döneminde Covid pozitif hastalara baktığımız yoğun bakım ünitelerimizi küçültme yoluna gitmiştik; ama şu an için 3 tane aktif yoğun bakımımız sadece Covid hastası bakmakta ve artan sayılardan dolayı yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaktayız. Covid hastalarına baktığımız servis sayımız haziran ayında teke düşmüştü, artan sayılarla beraber 3 servise çıktı" dedi.

"Yaş grupları 30'lara indi"

Dündar, son dönemde genç hasta sayısında da artış olduğuna işaret ederek, "İlk salgındaki yoğun bakım hastalarımız biraz daha yaşlı gruptu özellikle 60 yaşın üstündeydi. Ama bu yeni vaka artışları ile beraber bu yaş grubumuz 30’lara kadar indi. Şu an en genç hastamız 34 yaşında ve aktif olarak takip ediyoruz.



En yaşlı hastamız 93 yaşındaydı onu taburcu edebildik, sağlığına kavuşturabildik. Şu an yaşadığımız vaka artışlarında dikkati çeken şey; daha genç hastaları da, altta yatan hiçbir hastalığı olmayan hastaları da maalesef yoğun bakımlarımızda solunum yetmezliği ile yatırmamız" ifadelerini kullandı.