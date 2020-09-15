Yüz yüze eğitim Koronavirüs gölgesinde 21 Eylül'de başlıyor: Veliler devletin gerekli önlemleri aldığından şüpheli

Ankaralı veliler, çocuklarının yüz yüze eğitime devam etmesinden de uzaktan eğitim almasından da endişeli. Çocukları birinci sınıfa başlayacak olan velilerin bir kısmı çocuklarının ancak okulda okuma yazma öğrenebileceğini söylerken bir kısmı ise çocuklarını okula göndermeyi göze alamadıklarını ifade ediyor.

Velilerin tümü ise devletin gerekli önlemleri aldığından şüpheli.

Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Sultan Saygılı da güvensizliğin bugüne kadarki politikaların sonucu olduğunu ve Bakanlığın gerekli önlemleri almamasının eşitsizliği derinleştirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tercihi velilere bıraktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için yüz yüze gerçekleşecek olan uyum derslerinin başlayacağını duyurdu. 21 Eylül’de başlayacak olan derslerin birinci sınıflar için ilk hafta 1 gün, daha sonraki haftalar 2 gün yüz yüze olarak devam etmesi planlanıyor. Öğrencilerin yüz yüze eğitime katılıp katılmaması ise velilerin tercihine bırakılıyor. Mazeret beyan eden velilerin çocuklarını okula yollamayabileceği, bu sürenin devamsızlıktan sayılmayacağı kaydediliyor.

Peki çocukları okula yeni başlayacak olan veliler bu durum hakkında ne düşünüyor?

Evrensel'den Bahar Polat ve Buse Vurdu'nun haberine göre, Keçiören’den Hatice’nin oğlu bu sene okula başlayacak. Hatice oğlunu bu koşullarda okula göndermeyi düşünmüyor. Bu kararında önlemlerin yeterli ölçüde alınmadığını düşünmesi etkili. “Devlet ve yetkililer meseleyi ailelerin tercihine bıraktı” diyerek tepki gösteren Hatice, eğitime ilişkin eksiklerin bir şekilde telafi edilebileceğini ama oğlunun sağlığından daha çok endişe duyduğunu ifade ediyor.

Batıkent’ten Gamze de hâlâ karar veremeyenlerden. Birinci sınıfın uzaktan eğitimle çok zor geçeceğini düşünen Gamze, çocukların bu eğitim modelinde aynı sınavlara girecek olmasının ise büyük bir eşitsizlik yaratacağını ifade ediyor. “Paran varsa ver özele, telafisini de ek dersini de alsın” diye tepki gösteren Gamze, “Virüs parası olanları etkilemiyor. Büyük bir derde düştük, kafamız çok karışık” diye ekliyor.

Mamak’tan Kemal ise ikizlerini yüz yüze eğitime göndermeyeceklerini ifade ediyor. “Eşim sağlıkçı, Ankara’da durumun giderek kötüleştiğini görüyoruz. Devlet de önlem almak yerine ‘Kendi başınızın çaresine bakın’ diyor. Göze alamıyoruz” diyen Kemal, uzaktan eğitimin ise yeterli olmayacağını düşünüyor. Buna rağmen çocuklarını yüz yüze eğitime göndermeyeceklerini ifade eden Kemal, Bakanlığın açıklamalarını da güven verici bulmuyor.