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Yaşam

Yüz nakli yapılan Çolak'ın destek için çağırdığı ailesi parasızlıktan gidemedi

Turan Çolak'ın annesi, ''Oğlum dün bize telefon açtı, 'Anne, Antalya'ya yüz nakli olmaya gidiyorum. Benimle biriniz gelin' dedi. Para olmadığından gidemedik'' dedi

15 Mayıs 2012 18:37

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'dan alınan yüzün nakledildiği 34 yaşındaki Turan Çolak'ın İzmir'in Kiraz ilçesinin Sırımlı köyünde yaşayan ailesi, oğullarının bir an önce yeni yüzüne kavuşmasını istiyor. Nakil yapılan Turan Çolak'ın annesi, ''Oğlum dün bize telefon açtı, 'Anne, Antalya'ya yüz nakli olmaya gidiyorum. Benimle biriniz gelin' dedi. Para olmadığından gidemedik'' dedi.

Anne Necibe Çolak (65), 8 çocuğundan Turan Çolak'ın henüz 3,5 yaşındayken ocağın üzerine düştüğünü ve yüzünün yandığını söyledi.

Çolak, şöyle konuştu:

“Oğlum yüzü yandıktan sonra 9 ay İzmir'de tedavi gördü. Daha sonra köye döndük. Turan çok akıllı bir çocuktu, ilkokulda çok başarılıydı ama okutamadık. Kiraz Öğretmenevi'nde temizlik görevlisi olarak çalışıyor. Dün bize telefon açtı, 'Anne, Antalya'ya yüz nakli olmaya gidiyorum. Benimle biriniz gelin' dedi. Para olmadığından gidemedik. Nasıl gidelim, 20 kilometre mesafedeki Kiraz'a gidemediğimiz için 1 aydır oğlumu görmüyorum. 3 lira gidiş, 3 lira geliş parası, onu veremiyoruz. İmkan sağlanırsa Antalya'ya oğlumun yanına gitmek isterim.”

Yüz naklinin başarıyla tamamlanmasını istediğini ifade eden Çolak, “Bir an önce naklin yapılmasını ve oğlumu evlendirmeyi istiyorum. Evlendirmek için kız aramış ama bulamamıştık. Evlendiğini görmeyi çok istiyorum” dedi.

Necibe Çolak, eşi Mehmet Çolak'ın (75) diğer çocuklarının tarla işlerine yardımcı olduğunu, bu nedenle evde bulunmadığını belirtti.

Turan Çolak'ın amcası Hüseyin Çolak da yeğeninin sağlığına kavuşmasını çok istediklerini kaydederek, “Başına gelenler nedeniyle çok üzüldük, toplumdan uzaklaşmasını istemedik. Yüz nakli inşallah başarılı olur” diye konuştu.

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