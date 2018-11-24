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Çevre

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü

Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküpe düştü

24 Kasım 2018 16:45

Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü.

 Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda, su oranı yüzde 18 oranına düştü. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 9 milyon 270 bin metreküpe düştü.

Yaz aylarında dahi su düzeyinin daha yüksek olduğu Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli'ye yaklaşık 1 ay yetecek miktarda su kaldığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından barajdaki su seviyesinin tekrar yükselmesi bekleniyor.

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