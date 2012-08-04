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Yaşam

Yuttuğu iğne 2 yıl sonra ayağında çıktı

Konya'da yuttuğu iğne yüzünden ameliyata alınan Kara, "Ben 2 yıl önce yaşadığım olayı unutmuştum. Eğer ayağıma cam batmamış olsaydı, iğnenin yeri de tespit edilmeyecekti."

04 Ağustos 2012 16:37

Konya'da 21 yaşındaki Elif Banu Kara'nın eşarbını bağlarken hapşırması sonucu 2 yıl önce yuttuğu iğne, ayak başparmağından çıktı.

2 yıl önce eşarbını bağlarken kullandığı iğneyi ağzında tutarken bu sırada hapşıran Kara, ağzında tuttuğu iğneyi yuttu.

Olaydan 1 hafta sonra hastaneye giderek muayene olan ve yuttuğu iğne bulunamayan Kara, yaklaşık 20 gün önce ev temizliği esnasında kırdığı cama basınca hastaneye tekrar gitti. Çekilen röntgen sonucunda 2 yıl önce yutulan iğnenin ayak başparmağından çıktığı anlaşıldı.

Alındığı ameliyat sonucunda ayak başparmağının altında kırıldığı tespit edilen iki parça halindeki iğnenin bir parçası et, diğeri de damar içinden çıkarıldı.

Yuttuğu iğne yüzünden ameliyata alınan Kara, ''Ben 2 yıl önce yaşadığım olayı unutmuştum. Eğer ayağıma cam batmamış olsaydı, iğnenin yeri de tespit edilmeyecekti. Ama çekilen röntgende tespit edilince büyük şaşkınlık yaşadım'' dedi.

 

'Başparmaktan çıkması mümkün'

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Erikoğlu bu tarz olayların yaşandığını belirterek, ''Vücutta, mideye indikten sonra iğne bu bölgelerden bağırsak sistemine geçip daha sonra da bağırsağı yavaş bir şekilde delip ayakta, bacakta veya diğer organlarda görülebilmektedir. Yutulan cisim vücuda zarar vermesi değişkenlik yaşar. Mide-bağırsak sistemindeki fizyolojik darlıklar dediğimiz bölgelerde bu cisimler takılırsa bağırsak tıkanıklıkları gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bunların cerrahi operasyonla çıkarmak gerekir. Ama iğne gibi küçük cisimler cerrahi müdahaleye gerek kalmadan vücuttan atılabilmektedir'' dedi.

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