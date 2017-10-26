Yusuf Halaçoğlu'ndan İYİ Parti'nin logosuna ilişkin açıklama: Kendi kültüründen haberi olmayanlar!..

Meral Akşener'in Kurucu Genel Başkanlığı'nı yaptığı İYİ Parti'nin logosu üzerinden yapılan tartışmalara ilgili olarak Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan tepki geldi. Halaçoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Güneş' simgesinin geldiği yere gönderme yaparken, paylaştığı fotoğrafa "İYİ PARTİ ve amblemi için bir sürü ipe sapa gelmez yakıştırmalar yapılıyor. Kendi kültüründen haberi olmayanlara. Peki buna ne diyeceksiniz?" dedi.

Meral Akşener'in Kurucu Genel Başkan seçildiği İyi Parti dün Ankara Yenimahalle'de düzenlenen toplantı ile ilan edildi. partinin Adı 'İyi Parti' olarak açıklanırken amblemi 'Güneş' oldu.

Sosyal medyada 'güneş' logosu üzerinden başlayan tartışamalara Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan tepki geldi. Halaçoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Güneş' simgesinin geldiği yere gönderme yaparken, paylaştığı fotoğrafa "İYİ PARTİ ve amblemi için bir sürü ipe sapa gelmez yakıştırmalar yapılıyor. Kendi kültüründen haberi olmayanlara. Peki buna ne diyeceksiniz?" notunu düştü.