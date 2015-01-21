'Yusuf el Selefi Türkiye'den kaçtı, Pakistan'da IŞİD'i kurdu'

Lahor'da tutuklanan ve güvenlik güçlerine verdiği ifadede, 'IŞİD'in Pakistan'daki temsilcisi' olduğunu itiraf ettiği belirtilen Yusuf El Selefi'nin daha önce Türkiye'de yakalandığı, ama 'bir şekilde' kaçmayı başardığı iddia edildi.

Pakistan'daki IŞİD güçlerinin komutanı olduğu düşünülen Yusuf el Selefi, ülkenin doğusundaki kentlerden Lahor'da tutuklandı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, El Selefi'nin " Suriye 'den geçtiği Türkiye'de yakalandıktan sonra bir şekilde kaçmayı başardığını ve beş ay önce Pakistan'a gelerek IŞİD'i kurduğunu" iddia etti.

Aynı kaynak, Pakistan asıllı bir Suriyeli olan El Selefi'nin suç ortaklarından Hafız Tayyip'in Lahor'da imamlık yaptığını ve Pakistan'dan IŞİD'e üye yapıp Suriye'ye gönderdiği militan başına örgütten 600 dolar aldığını öne sürdü.

Üç ayrı istihbarat kaynağının Reuters'a verdiği bilgiye göre, Lahor'da tutuklanan El Selefi, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, IŞİD'in Pakistan'daki temsilcisi olduğunu itiraf etti.