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IŞİD iki Japon rehine için 200 milyon dolar istedi, 72 saat süre verdi

İngiliz aksanlı IŞİD militanı, rehinelerin kafasını kesme tehdidinde bulundu

20 Ocak 2015 11:20

Yeni bir video yayınlayan IŞİD, elindeki iki Japon rehine için 200 milyon dolar fidye istedi ve 72 saat içinde ödenmemesi halinde rehinelerin kafaları kesilerek öldürüleceğini açıkladı.

Videoda konuşan İngiliz aksanlı militanın örgütün daha önceki kafa kesme eylemlerinde yer alan ve  'Cihatçı John' adıyla tanınan militan olduğu belirtiliyor. Videoda öldürüleceği belirtilen Japon rehinelerin isimlerinin  Kenji Goto Jogo ve Haruna Yukawa… Japon yetkililer videoyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

 

200 milyon dolar fidye

 

Associated Press’in haberine göre videoda konuşan militan, Japon yetkililere seslenerek, “Kadınlarımızı ve çocuklarımızı öldürmek, Müslümanların evlerini yok etmek için gururla 100 milyon dolar bağışlamıştınız. Şimdi bu iki yurttaşınızı kurtarmak için 200 milyon dolar vermelisiniz” diyor. Cihatçı John lakaplı militan, ABD'li James Foley ve Steven Sotlof ile İngiliz rehineler David Haines ve Alan Henning'in kafasının kesilmesi eylemlerinde de yer almıştı.

Ağustos ayında Japon silah şirketi görevlisi 42 yaşındaki Yukawa rehin alınmıştı. Yukawa'nın Suriye'ye gitme nedeni bilinmiyor.

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