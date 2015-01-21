Mardin'de çarşaf giyen, kimliksiz erkek IŞİD'li şüphesiyle yakalandı

Mardin'de çarşaf giyerek kendisine kadın görüntüsü veren kişinin IŞİD üyesi olduğu şüphesi üzerine linç girişiminde bulunulabileceği göz önüne alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA'nın haberine göre, Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda devriye görevi yürüten Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibi üzerlerinde çarşaf bulunun 2 kişinin durumundan şüphelendi.



Kendilerine kadın görüntüsü veren bu kişilerden birisinin ayağında erkek ayakkabısı olduğunu fark eden polis, durdurup kimlik sordu. Bu sırada şüphelilerden biri kaçtı. Yakalanan kişinin Türkçe bilmediği ve sakallı olması, IŞİD'li olabileceği olasılığı çevrede paniğe yol açtı.



Meydanda toplananların linç girişimine karşı polis, yakalanan kişiyi güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Bu kişinin üzerinde herhangi bir kimlik çıkmazken, Türkçe bilmediği öğrenildi. Polis, kaçan diğer çarşaflı şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.