Yürüyüşle elektrik üretmek mümkün mü?

Alman araştırmacılar geliştirdikleri ayakkabılarla yürümeyi enerjiye dönüştürmeyi başardı.

Gelecekte elektrik üretebilen ayakkabılarla kişilerin üzerlerinde taşıdıkları birçok elektronik cihazın pile ihtiyaç duymadan çalıştırılabileceği belirtiliyor.

Yeni geliştirilen ayakkabının içinde iki ana cihaz bulunuyor. İlki 'şok toplayıcı' olarak adlandırılan parça. Yürürken topuk yere değdiği anda açığa çıkan enerjiyi bu cihaz emiyor.

'Adım toplayıcı' olarak adlandırılan ikinci parça ise yürürken ayak yerden kalkıp adımı atmaya başladığı andan itibaren oluşan kinetik enerjiyi topluyor.

Yeni ayakkabının detayları Akıllı maddeler ve yapılar adlı akademik dergide yayımlanan makalede yer alıyor.

Almanya'daki HSG-IMIT araştırma merkezinden Klevis Ylli, "Kablosuz bir vericiye enerji sağlamaya çalıştık. Ayrıca basit bir de sensörü yeni ayakkabıyla çalıştırdık" diyor.

Ylli, ayakkabının şu anki haliyle olası kullanım alanlarını ise şöyle anlatıyor:

"Ayakkabıyı bir navigasyon sistemi haline getirmeye çalışıyoruz. Yürüyerek çalıştırılan sensörler adımların sıklığını, hangi yönde atıldığını ve hangi açıyla yere basıldığını tespit edebiliyor. Bu verilerle bir kişinin ne kadar uzağa hangi yönde gittiğini öğrenebilirsiniz. Örneğin bu ayakkabılar bir kurtarma ekibinin birilerini bulmaya çalışırken iz sürmesini kolaylaştıran bir veri sağlayabilir."

Ayakkabıya yerleştirilen iki cihaz da mıknatısların ve bobinlerin hareketinden enerjiyi yakalıyor.

Hareket halindeki mıknatıs sabit duran bobinin yanından geçtiğinde voltaj ortaya çıkıyor ve bir elektirik akımı yakalanıyor.

Yürüme aktivitesiyle üretilen enerjinin seviyesi şu an için son derece düşük. Araştırmacıların kayda geçen en büyük başarısı 3 ila 4 miliWatt'lık enerji üretimi.

Bu kadar küçük bir elektrik üretimiyle bir telefon şarj etmek imkansız. Ancak küçük sensörler çok az elektrik harcayarak çalışabilen cihazlar.

Klevis Ylli, "Ayakkabıyla elektrik üretimi az olduğu için görece ufak cihazlara odaklanmalıyız" diyor.