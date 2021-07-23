Yürüyüşe çıkan vatandaş, parkur işaretlerini plastik çöp zannederek topladı; bisikletçiler kayboldu

Polonezköy Tabiat Parkı'na yürüyüş yapıp fotoğraf çekmek için giden bir vatandaş, bisiklet parkuru işaretlerini plastik çöp zannederek toplayınca bisikletçiler parkta kayboldu.

Tükenmez Haber'in aktardığına göre Nevit Dilmen isimli bir sosyal medya kullanıcısı Polonezköy Tabiat Parkı'nda bir bisiklet markasının bıraktığı işaretleri topladı. Dilmen, Twitter'da söz konusu markayı etiketleyerek "Doğaya bıraktığı plastik çöpleri topladık" paylaşımı yaptı.

Bisiklet markası Salcano da sosyal medya hesabından açıklama yaparak "İlgi ve duyarlılığınız için teşekkürler fakat parkurdaki işaretler 8 Ağustos tarihinde yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların antrenman yapması ve kaybolmaması içindi. Yarışa iki gün kala daha fazla işaret olması için şeritlenecek ve yarış sonrası tüm şeritler toplanacak." dedi.

Bunun üzerine başka bir sosyal medya kullanıcısı ise “Sökülen şeritler sebebiyle parkurda kaybolan arkadaşlarımız” diyerek parkta kaybolan bisikletçilerin fotoğraflarını paylaştı.