Yürümeyen, ama bitmeyen ilişkiler Bisahne'de: Bir evlilikten sahneler...

İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni Ingmar Bergman'ın yazdığı Mıntıka Tiyatrosu ekibince sahneye uyarlanan 'Bir Evlilikten Sahneler' yarın akşam Bisahne'de saat 20:30'da sahnelenecek.
Kadın ve erkek ilişkilerini belgesel tadında irdeleyen oyunda iki cinsin de kendilerine ve çevrelerine dair verdiği varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatılıyor.
Yazan: Ingmar Bergman
Uyarlayan: Serap Matyaş
Oyuncular: Serap Matyaş, Doğanay Ünal
Yöneten: Umut Burçin Gülseçgin
Işık: Ulaş Yatkın
Müzik: Serkan Emre Çiftçi
Asistanlar: Murat İnan, Erinç Serten, Melisa Vardal
Süre: 50 dk / Tek Perde