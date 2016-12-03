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Kültür-Sanat

Yürümeyen, ama bitmeyen ilişkiler Bisahne'de: Bir evlilikten sahneler...

Oyun yarın saat 20:30'da başlayacak

03 Aralık 2016 20:40

İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni Ingmar Bergman'ın yazdığı Mıntıka Tiyatrosu ekibince sahneye uyarlanan  'Bir Evlilikten Sahneler' yarın akşam Bisahne'de saat 20:30'da sahnelenecek.

Kadın ve erkek ilişkilerini belgesel tadında irdeleyen oyunda iki cinsin de kendilerine ve çevrelerine dair verdiği varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatılıyor.

Yazan: Ingmar Bergman


Uyarlayan: Serap Matyaş


Oyuncular: Serap Matyaş, Doğanay Ünal


Yöneten: Umut Burçin Gülseçgin


Işık: Ulaş Yatkın


Müzik: Serkan Emre Çiftçi


Asistanlar: Murat İnan, Erinç Serten, Melisa Vardal


Süre: 50 dk / Tek Perde

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