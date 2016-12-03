Yürümeyen, ama bitmeyen ilişkiler Bisahne'de: Bir evlilikten sahneler...

İsveçli oyun yazarı ve film yönetmeni Ingmar Bergman'ın yazdığı Mıntıka Tiyatrosu ekibince sahneye uyarlanan 'Bir Evlilikten Sahneler' yarın akşam Bisahne'de saat 20:30'da sahnelenecek.

Kadın ve erkek ilişkilerini belgesel tadında irdeleyen oyunda iki cinsin de kendilerine ve çevrelerine dair verdiği varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatılıyor.

Yazan: Ingmar Bergman



Uyarlayan: Serap Matyaş



Oyuncular: Serap Matyaş, Doğanay Ünal



Yöneten: Umut Burçin Gülseçgin



Işık: Ulaş Yatkın



Müzik: Serkan Emre Çiftçi



Asistanlar: Murat İnan, Erinç Serten, Melisa Vardal



Süre: 50 dk / Tek Perde