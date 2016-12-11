Yurtta koruma altındaki 4 kız bileklerini kesti

Bursa'da koruma altındaki kızların kaldığı yurtta 4 kız bileklerini keserek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan kızların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay, dün ismi gizli tutulan ve koruma altındaki kızların kaldığı yurtta meydana geldi. İddiaya göre bunalıma giren 4 kız, yurt içinde kesici bir cisimle bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.



Yurt görevlilerinin fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 3 ambulans yaralı kızları ilk müdahalenin ardından Bursa’daki hastanelere götürdü. Kızların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.