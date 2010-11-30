-YURTKUR YURT DIŞINA AÇILIYOR İZMİR (A.A) - 30.11.2010 - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'nun Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasını bekleyen YURTKUR, öğrenci sayısının bini geçtiği ülkelerde öğrenci yurtları açmayı hedefliyor. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, kanunun yasalaşması halinde yurt dışında üniversite eğitimi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kredi ve burs verilmesinin mümkün olacağını vurgulayarak, öğrenci sayısının bini geçtiği yerlerde de öğrenci yurtları açmayı planladıklarını bildirdi. 351 Sayılı Kanun'da YURTKUR için ''Yurt içindeki Türkiye Cumhuriyeti öğrencilerine burs, kredi ve yurt sağlar'' ifadesinin yer aldığını belirten Albayrak, şöyle dedi: ''Yurt dışına sık sık gidiyoruz. Mesela Kıbrıs'ta bu sene üniversiteye giden 28 bin öğrencimiz var. Kazakistan'da var, Kırgızistan'da var, İngiltere, Almanya ve Amerika'da var. Yurt dışı programlarımızda, oradaki öğrencilerimizin sorunlarını gördük. Konuyu Sayın Başbakan'ımıza anlattım. Uygun buldu ve 'çalışın' dedi. Meclis'e sunulan kanun teklifi çıktı ve Cumhurbaşkanlığı'nda onay bekliyor. YURTKUR artık yurt dışında bir üniversitede okuyan, devletin herhangi bir biriminden öğrenim kredisi ve burs almayan öğrencilere bu imkanı getiriyor.'' Kanunun onaylanmasının ardından yönetmeliklerde değişiklikler yapacaklarını ifade eden Albayrak, ''Yurt dışında bin öğrencimizin olduğu şehirlerde yurt açma hedefimiz var. Kredi veya bursla ilgili aklımızda rakam var ama üzerinde çalışıyoruz. Rakam yurt dışındaki öğrencilerin geçimiyle orantılı olacak'' diye konuştu. -YURT DIŞINDA 139 BİN ÖĞRENCİ VAR- Yurt dışında üniversite eğitimi alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sayısının yaklaşık 139 bin olduğunun altını çizen Hasan Albayrak, kanunun yasalaşması ile ''YURTKUR'un dünyaya açılacağını'' kaydetti. Türk öğrencilerin daha çok Almanya, İngiltere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yoğunlaştığını söyleyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hesabını bilmediğimiz, kendi imkanlarıyla gidenler de var ayrıca. O öğrencilerimiz için çalışmalarımıza bir buçuk sene önce başladık. Kanuna hoşgörüyle bakılıyor. Bu, Türkiye dışına giden çocukların mağduriyetlerini gideriyorsunuz, devletin sosyal devlet anlayışını ve vatandaşına ulaşmasını sağlıyorsunuz demektir.''