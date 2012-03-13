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Politika

Yurtdışındaki darbe yasaklısı aydınların dönmesine yönelik soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, yurtdışındaki aydınların sayısını, yurttaşlıktan çıkarılma nedenlerini ve affedilme durumlarını Adalet Bakanı Sadullah Ergin’e yönelttiği sorularla gündeme getirdi.

13 Mart 2012 17:59

T24- 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül askeri darbesi koşullarında Türkiyeden zorunlu olarak yurtdışına çıkan ve çeşitli ülkelerdesürgün hayatıyaşayan birçok yazar ve sanatçının da aralarında bulunduğu binlerce kişinin ülkemize dönüşlerinin serbest bırakılması istendi.

Cumhuriyet gazetesinden Cihan Oruçoğlu'nun haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, yurtdışındaki aydınların sayısını, yurttaşlıktan çıkarılma nedenlerini ve affedilme durumlarını Adalet Bakanı Sadullah Ergine yönelttiği sorularla gündeme getirdi.

12 Eylül askeri darbesini gerçekleştiren Kenan Evren ve Tahsin Şahinkayanın 4 Nisan tarihinde hâkim karşısına çıkacak olmasına karşın 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbelerinin ardından yurtdışına kaçan çok sayıda şair, yazar ve sanatçı, vatandaşlıktan çıkarıldığı için Türkiyeye dönemiyor. Son olarak Kemal Burkay ve Musa Anterin oğlu Anter Anterin yasaklarının kaldırılması ve Türkiyeye giriş yapması, diğer yasaklı sanatçıların da Türkiyeye dönmesini gündeme getirdi. Konu hakkında Adalet Bakanı Ergine soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Güven, yurtdışındaki şair, yazar ve sanatçıların sayısının tam olarak bilinmediğini söyledi. Konu hakkında geniş bir çalışma yaptığını ve ilgili tüm dernek ve kurumlardan sayı hakkında bilgi istediğini dile getiren Güven, Bakanlığın cevabına göre giriş yasaklarının nedenini öğreneceğizdiye konuştu. Yurtdışındaki şair, yazar ve sanatçıların affedilmelerinin mümkün olduğunu ifade eden Güven, 12 Eylül ile hesaplaştığını ve 12 Eylülün acılarını sildiğini söyleyen bir hükümet var. Birçok sanatçımız, 12 Eylül nedeniyle yurtdışında yaşamak zorunda. Belki de, isimlerin kimler olduğu bilinmediği için affedilmiyorlardır diye konuştu. Güven, şöyle devam etti: Yurtdışında sanatçılar başta olmak üzere birçok insanımız vatanını özlüyor. Hepsine dönüş olanağı sağlanmalı. Artık yurt hasretinin bitmesini istiyorum.

78’liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ise Türkiyeye giriş yasağı olan yaklaşık 100 bin kişinin bulunduğunu söyledi. Can, 12 Eylülün ardından 29 bin kişinin yurtdışına gittiği iddia ediliyor. Gerçek sayı 100 bindir. Bu insanlara kaba bir yurda dön çağrısı yapıldı ancak gelemiyorlar. Yasaklarının kalkması ve vatandaşlıklarının iade edilmesi gerekiyordiye konuştu.

Yurtdışında bulunan ve devrimci sosyalist hareketin önde gelen bazı isimleri şöyle: Abdulkadir Konuk, Muzaffer Oruçoğlu, Doğan Özgüden, Ali Taşyapan, Haydar Karataş, Erdoğan Şenci.

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