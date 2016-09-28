Yurtdışında bulunan Can Dündar'a zorla getirme kararı

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ın adliye önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin dava dosyasına yeni bir esas numarası vererek, yurtdışında bulunan Dündar'ın zorla getirilmesine karar verdi.

Cumhuriyet'in haberine göre; İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, Can Dündar’ın, adliye önünde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin dava dosyasını, “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan cezalandırılması istenen 3 sanığın “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan yargılanması gerektiğine karar vererek Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

Sanıklar Murat Şahin, Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep avukatları aracılığıyla Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararına karşı itiraz dilekçesi sundu. Dosyanın gönderildiği İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların itirazlarını kabul ederek dava konusunun “Ağır Ceza statüsüne girmediği” gerekçesiyle Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik kararını kaldırdı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanıklar Murat Şahin, Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in Can Dündar'a yönelik fiile bağlı kastlarının ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçu kapsamında olmadığına, iddianamede nitelendirildiği şekilde ‘kasten yaralama’ ve ‘silahla tehdit’ suçları kapsamında kaldığı belirtildi. Kararda, “Görevsizlik kararının kaldırılmasına ve dosyanın yeniden İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine kesin olarak karar verilmiştir” denildi.

İlk duruşma 21 Ekim'e ertelendi



Bunun üzerine İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyaya yeni bir esas numarası vererek, Can Dündar hakkında zorla getirme kararı çıkardı. Yeniden görülecek davanın ilk duruşması 21 Ekim 2016 tarihinde yapılacak.

Davanın 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25 Ağustos 2016 tarihli son duruşmasında Can Dündar’ın avukatı Bülent Utku söz alarak, sanıkların eylemlerinin örgütlü suç kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti. Sanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu kaydeden Av. Utku, bu nedenlerle sanığın eyleminin “kasten adam öldürmeye teşebbüs” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini istemişti.

Ara kararını açıklayan hakim, sanık Murat Şahin’e yardım etikleri iddia edilen sanıklar Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep’in eylemlerinin “kasten adam öldürmeye teşebbüs” kapsamında tartışılması gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme hakimi, bu suçlara bakmak ve delillerin tartışılıp değerlendirilmesi görevinin, üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ait olması nedeniyle görevsizlik kararı vermişti.

Kararda, tutuklu sanık Murat Şahin’in, Can Dündar ve Yağız Şenkal’a yönelik eylemleri nedeniyle 30 yıldan 47 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması gerektiği belirtilmişti. Olayın azmettiricisi oldukları öne sürülen sanıklardan Sabri Boyacı’nın 10 yıldan 18 yıla, Habip Ergün Celep’in ise 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması ve delillerin tartışılması gerektiğine değinilmişti.