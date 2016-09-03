Eşine yurt dışına çıkış yasağı konan Can Dündar: Dua edin, ahını aldıklarınız sizin gibi gaddar olmasın

Cumhuriyet gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, eşi Dilek Dündar'a yurt dışına çıkış yasağı konmasıyla ilgili olarak "Eşimi rehin almışlar. Orman kanunu... Ama nafile. Ne beni,ne silahın üstüne atlayan bir kadını bununla korkutabilirler. Dua edin de yarın siz hukuka ihtiyaç duyduğunuzda, bugün ahını aldıklarınız sizin kadar gaddar olmasın" dedi.

T24 yazarı Hasan Cemal'i arayan Dilek Dündar pasaportuna el konarak havalimanında rehine tutulduğunu söyledi. Yurt dışına çıkış yasağı konduğu söylenen Dündar valizlerini almak üzere bir süre bekledi.

Twitter'da açıklama yapan Can Dündar'ın paylaşımları şöyle: