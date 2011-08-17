-Yurt ve burs başvuruları başlıyor ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - 2011-2012 öğretim yılında üniversitelerin hazırlık ve birinci sınıflarında okuyacak öğrencilerden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyenlerin başvuruları, 19-28 Ağustos 2011 tarihleri arasında alınacak. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak'ın yaptığı açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek yeni eğitim-öğretim yılında herhangi bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrenciler başvurularını 19-28 Ağustos 2011 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, kurumun ''www.kyk.gov.tr'' internet adresinden alınacak. -Yurt dışında eğitime başlayacaklar- Ayrıca 2011-2012 öğretim yılında ilk defa yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrencilerin öğrenim kredisi ve burs başvurularıyla KKTC Lefke Avrupa Üniversitesinde ilk defa öğrenim görecek TC vatandaşı öğrencilerin yurt başvuruları da 19-28 Ağustos 2011 tarihleri arasında kurumun internet adresinden yapılacak. Yurt, burs, öğrenim ve katkı kredisi başvuru sonuçları 4 Eylül 2011 Pazar günü kurumun internet adresinden duyurulacak. Yurtlarda asil listeden barınmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları ise 5-16 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak. 2011-2012 öğretim yılı için yurtlar 12 Eylül 2011 tarihinde hizmete açılacak.