Yurt dışından getirilen kayıtsız telefonlarda kullanım süresi uzatılıyor

Yurt dışından getirilen sim kartlı telefonların kayıtsız kullanım süresi bir ay uzatılıyor. Koronavirüs karantina süresi uzarsa, kullanım süresinin 6 aya kadar çıkartılması da öngörülüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilenlerin iletişim problemi yaşamaması için cep telefonlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidiliyor.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, sim kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs itibarıyla 150 güne çıkartılacağını söyledi.

Sarıkaya, karantina düzenlemelerinin ve seyahat kısıtlamalarının devam etmesi halinde ilave 30 günlük sürenin de uzatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Sırakaya, iddiaların aksine yabancı plakalı araçlara da Türkiye plakalı araçlar gibi 15 gün içinde kaçak geçtikleri otoyolun ücretini ödemeleri halinde herhangi bir para cezası yaptırımı uygulanmadığını belirtti.