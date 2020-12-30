Yurt dışından gelenlere 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması başladı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında, yurt dışından Türkiye'ye gelen kişiler için en fazla 3 günlük PCR testi ibrazı uygulaması başladı.

Türkiye, bazı ülkelerde yeni tip Koronavirüs'de mutasyon belirlenmesinin ardından yurtdışından gelenlere son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirdi.

Uçakla Türkiye'ye gelen tüm dış hat yolcuları PCR testi ibrazı uygulaması havalimanlarında da başladı. Yolcular artık çıkış istasyonundaki bilet ve bagaj işlemleri sırasında PCR testini ibraz etmek zorunda. Gece yarısından sonra gelen yolcular testlerini göstererek ülkeye giriş yaptı.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada da "Yurtdışı çıkışlı, Türkiye varışlı veya Türkiye aktarmalı olarak başka bir ülkeye yapılacak uçuşlarda, uçuşların gerçekleştirildiği ülkelerin yerel tarih ve saatleri ile 30 Aralık 2020 saat 00:00 itibarıyla, Türkiye'deki regülasyon gereği, uçuş saatinden maksimum 72 saat önce numunesi verilmiş olan negatif PCR testinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Altı yaş altı yolcularımız için test sonucu ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

THY, negatif test sonucunu basılı ya da dijital ortamda ibraz etmeyenleri uçuşlara almayacağını duyurdu.

Ne olmuştu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "28 Aralık pazartesi gününden itibaren yurt dışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir" demişti.