Yurt dışında bulunan memur aylıkları sorgusu

CHP Trabzon Milletvekili Akif Hamzaçebi, yurt dışına bulunan memurların aylıklarına ilişkin kararnamede, 5 yıldır değişiklik yapılmamasının nedenini sordu.



Hamzaçebi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde, sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıklarının tespitine ilişkin 2 Nisan 2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararından sonra, bugüne kadar başka bir karar çıkarılmadığını anımsattı.



Kararnamede 5 yıldır değişiklik yapılmamasının objektif gerekçesi olup olmadığını öğrenmek isteyen Hamzaçebi, önergesinde şu sorulara yer verdi:



"Diğer ülkelerde 5 yıllık süre içerisinde meydana gelen enflasyon da dikkate alındığında, bu süre içinde kararnamede değişiklik yapılmaması, yurt dışında görev yapan Dışişleri Bakanlığı mensupları ile diğer kamu personelinin mağdur olması sonucunu doğurmadı mı?



Devlet Personel Başkanlığı, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının 2008 yılında ilgili kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin olumlu görüşleri olduğu halde, bu önerinin Başbakanlıkça reddedilmesi, Dışişleri mensuplarına monşer sıfatıyla yaklaşan anlayışın bir bağlantısı var mı? Yurt dışı sürekli görev aylıklarının yükseltilmesi yönünde bir değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz?"



CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu önergesinde, araştırma görevlilerinin kadro durumlarını ve maddi koşullarının iyileştirilmesini gündeme getirdi.

