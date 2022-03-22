"Yurt dışı tüzellerin YUVAM'a dahil olması akıllıca değil"

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminde yapılan değişiklik kapsamında, söz konusu hesaplara artık yurt dışında yerleşik tüzel kişilikler de dahil olabilecek. Söz konusu düzenlemeyle yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile bunların sermayedar olduğu yurtdışında bulunan şirketlerin yanı sıra bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler de döviz varlıklarını TL'ye dönüşümüne esas YUVAM hesabı açtırabilecekler.

Düzenlemeyle uzun süredir Türkiye'den çıkış eğiliminde olan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. Diğer yandan son dönemde küresel yüksek enflasyon, savaşla birlikte daha da artan emtia fiyatları, şirketlerin ve kamunun borç ödemesi için döviz ihtiyacı ve dolar/TL’yi belli bir seviyede tutmak için yapılan döviz satışlarıyla Türkiye’nin sermaye girişine büyük ihtiyacı bulunuyor.

"Akıllıca değil"

Dünya'dan Şebnem Turhan'a konuşan bankacılık kaynakları ise yabancı yatırımcının Türkiye’ye gelip TL’ye döndüğünde çok daha fazla getiri kazanabileceği yerler olduğunu, bono, borsa veya swap gibi, bunun yerine mevduat yapmasının çok akıllıca görülmediğini söyledi. Aynı kaynak, Katar ve Azerbaycan’dan birkaç hesabın TL’ye döndüğünün görülebileceğini ancak kalıcı bir etki yaratmasını beklemediğini vurguladı.

Bir diğer analist ise “Yabancıya ‘Yeter ki TL’ye gir. Biz her şeyi garanti ediyoruz” deniyor. Kur yükselse bile, farkı Hazine ödeyecek. Bizim paramızla yabancıya garanti veriliyor. Ekonomik açıdan, sermayeye ihtiyacımız var. Gelirlerse, iyi olur” diye konuştu.

TIKLAYIN: YUVAM hesabına, yabancı kişi ve şirketler de dahil olabilecek