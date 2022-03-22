YUVAM hesabına, yabancı kişi ve şirketler de dahil olabilecek

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur korumalı mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi (YUVAM) hesabının kapsamı genişletildi. Buna göre, YUVAM hesabına artık bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu kişi ve şirketler de dahil olabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi. Buna göre, 1 Şubat 2022 tarihli YUVAM hesapları hakkında tebliğin amaç ve tanımlar bölümlerinde değişiklik yapıldı ve tanımlara ‘bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler' ibaresi eklendi.

Bu durumda, bankada hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin de YUVAM hesabından yararlanabileceği hükme bağlandı.

YUVAM hesabından masraf veya komisyon ödenebileceğine ilişkin hükümler tebliğe eklendi.

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